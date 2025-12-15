Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp xúc cử tri xã Quảng Chính

Sáng 15/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Chính sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các ĐBQH, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với cử tri xã Quảng Chính.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Các ĐBQH cùng đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quảng Chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quảng Chính.

Tại hội nghị tiếp xúc, ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã thông tin nhanh tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri xã Quảng Chính đánh giá cao chất lượng kỳ họp, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị đến các ĐBQH khóa XV nhiều vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống người dân.

Đông đảo cử tri xã Quảng Chính dự hội nghị.

Trong đó, cử tri phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh đối với hộ có mức sống trung bình; kiến nghị các cấp, các ngành chức năng quan tâm bổ sung nguồn vốn vay phục vụ phát triển sản phẩm OCOP, phát triển mô hình gia trại, trang trại, hợp tác xã...

Cử tri xã Quảng Chính phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng quan tâm tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng; hỗ trợ, tạo điều kiện về việc làm cho quân nhân xuất ngũ; đề nghị Trung ương và tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế sau khi sắp xếp, sáp nhập...

Quang cảnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quảng Chính.

Sau khi đại diện lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH, đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, kết quả thực hiện chủ trương sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính trong cả nước; những vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Quảng Chính.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả xã Quảng Chính đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.

Theo Bộ trưởng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra. Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đề nghị chính quyền địa phương tập trung triển khai tốt các chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã Quảng Chính ngày càng phát triển.

Các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà tặng các gia đình chính sách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao quà tặng các gia đình chính sách.

Các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà hộ nghèo.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và các ĐBQH đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Quảng Chính và chính quyền xã Quảng Chính.

Phong Sắc