Đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Tham gia Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp, thảo luận, kiến nghị về nhiều nội dung quan trọng cho công tác xây dựng pháp luật cũng như đóng góp các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh tiếp tục phát triển.

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và Tây Ninh tham gia thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/10 đến 11/12/2025 tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, trong đó có 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, tại kỳ họp Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tham gia các vấn đề Quốc hội thảo luận. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã có 73 ý kiến phát biểu ở các phiên thảo luận tại tổ; gần 20 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại hội trường. Nhiều phát biểu của các ĐBQH trong đoàn được Quốc hội và cử tri đánh giá cao.

Bày tỏ thống nhất cao với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2026, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cần tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, đánh giá lại việc thực hiện phân cấp, phân quyền cho xã, phường, đặc khu trong thời gian vừa qua, để có sự điều chỉnh phù hợp với mô hình cấp xã hiện nay. Bên cạnh đó, chỉ đạo sớm thực hiện việc xác định vị trí việc làm, xây dựng chính sách tiền lương tương xứng với vị trí việc làm của cán bộ, công chức, trước mắt đề nghị sớm có chính sách đãi ngộ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay để họ yên tâm công tác. Chỉ đạo việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả công việc; có cơ chế để sàng lọc cán bộ, sẵn sàng thay thế đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, ĐBQH Vũ Xuân Hùng, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện việc phân cấp phân quyền; ban hành được khung pháp lý thống nhất về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là chính quyền cấp xã và đặc khu. Bên cạnh đó, thực hiện chuyển đổi số, tăng cường năng lực quản trị số, gắn kết dữ liệu giữa Trung ương và địa phương. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý ở địa phương, nhất là quản lý nợ công để tương thích với chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại kỳ họp, các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng tham gia thảo luận, cho ý kiến về những dự án luật, nghị quyết, gồm: Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng... Trong đó, nhiều nội dung được các đại biểu tham gia góp ý chuyên sâu, mang tính xây dựng cao, được ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu.

Qua theo dõi các hoạt động tại kỳ họp Quốc hội, đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Sơn Thanh ở phường Đông Tiến cho biết: “Tôi rất ấn tượng với phát biểu của các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia tại kỳ họp. Các đại biểu đã trách nhiệm, tâm huyết trong việc truyền đạt những ý kiến, nguyện vọng của người dân, cũng như khó khăn, vướng mắc của địa phương đến Quốc hội, Chính phủ như việc bố trí cán bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; giải pháp ổn định thị trường vàng và bất động sản khi giá vàng, bất động sản tăng cao"...

Ngoài việc tham gia các hoạt động chính trong nội dung Kỳ họp thứ 10, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh còn dự các phiên họp của các Ủy ban của Quốc hội mà các vị đại biểu là thành viên và nhiều hội nghị, hội thảo khác; trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn, báo chí về những vấn đề bức xúc mà cử tri cả nước quan tâm. Cùng với đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao đổi, làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương để kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành và trao đổi kinh nghiệm với một số lãnh đạo Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành để thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những hoạt động thiết thực, Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ họp, tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế của cơ quan dân cử.

Bài và ảnh: Quốc Hương