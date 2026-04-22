Khủng hoảng năng lượng tiếp tục phủ bóng lên châu Âu

Người đứng đầu lĩnh vực năng lượng của Liên minh châu Âu cảnh báo khu vực này cần chuẩn bị cho “một mùa hè khó khăn”, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại có thể kéo dài trong nhiều năm tới.

Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở, ông Dan Jorgensen. Ảnh: AA

Phát biểu với báo giới, Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen cho biết: “Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho một mùa hè khá khó khăn”. Ông mô tả tình hình năng lượng hiện nay là “rất nghiêm trọng” và có nguy cơ xấu đi do những gián đoạn trên thị trường toàn cầu liên quan đến xung đột tại Iran.

Theo ông, ngay cả khi hòa bình được thiết lập ngay lập tức, châu Âu vẫn sẽ phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng cao kéo dài trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Nguyên nhân là do những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên, đặc biệt tại Qatar, có thể mất nhiều năm để khôi phục hoàn toàn.

Quan chức EU nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng hiện nay là “lời cảnh tỉnh” để châu Âu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Hiện EU vẫn chi hơn 370 tỷ euro mỗi năm để nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và đã phải trả thêm hơn 20 tỷ euro kể từ khi xung đột Iran bắt đầu. Ông cũng loại trừ khả năng quay trở lại nhập khẩu năng lượng từ Nga, ngay cả khi chiến sự tại Ukraine chấm dứt.

Về các biện pháp ngắn hạn, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đề xuất nhiều phương án nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng, với việc triển khai do các quốc gia thành viên đảm nhiệm. Theo ông Jorgensen, trong bối cảnh khan hiếm, ưu tiên phải là giảm tiêu thụ thay vì kích cầu, do đó Brussels không khuyến khích các biện pháp như giảm thuế nhiên liệu.

Bảng giá nhiên liệu tại trạm xăng Total Energies ở Propriano, Nam Corsica, Pháp, minh họa cho thấy giá năng lượng đang tăng cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, ngày 20 tháng 4 năm 2026. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến liên quan, EU dự kiến sẽ cảnh báo các quốc gia thành viên không nên đóng cửa sớm các nhà máy điện hạt nhân. Được biết, Ủy ban châu Âu sẽ công bố một gói biện pháp nhằm ứng phó với giá năng lượng tăng cao, bao gồm cắt giảm thuế điện và thúc đẩy phát triển công nghệ năng lượng sạch. Dự thảo nhấn mạnh các nước nên tránh việc ngừng hoạt động sớm các tài sản phát điện, đặc biệt là các nhà máy điện hạt nhân hiện có, vốn có thể cung cấp nguồn điện ổn định, chi phí thấp và ít phát thải. Điều này cũng giúp hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sưởi ấm và công nghiệp.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen từng nhận định việc thu hẹp lĩnh vực năng lượng hạt nhân là một “sai lầm chiến lược”, trong bối cảnh châu Âu ngày càng dễ bị tổn thương trước biến động giá dầu và khí đốt nhập khẩu.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AA