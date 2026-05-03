Không kích tại miền Nam Liban, thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục bị thử thách

Tình hình an ninh tại Liban tiếp tục diễn biến phức tạp khi các cuộc không kích của Israel trong ngày 2/5 đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng chỉ trong vòng 24 giờ, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đang có hiệu lực trên danh nghĩa.

Israel không kích hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Liban. Ảnh: Reuters.

Bộ Y tế Liban cho biết, các đợt tấn công mới nhất đã nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát ngày 2/3 lên 2.659 người, cùng hơn 8.100 người bị thương. Riêng trong ngày 2/5, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào nhiều địa điểm tại miền Nam, đặc biệt là khu vực Nabatieh và Tyre.

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Liban, các vụ tấn công diễn ra dồn dập tại nhiều khu dân cư, trong đó có các vụ đánh trúng phương tiện và nhà ở tại Shoukine, Kfar Dajjal và Lwaizeh. Ngoài ra, không quân Israel còn không kích gần vòng xoay al-Quds ở thành phố Nabatieh và thị trấn Siddiqine. Nhiều nạn nhân được xác định là dân thường.

Tòa nhà đổ nát sau khi bị trúng bom của Israel, tại thành phố cảng Tyre, miền Nam Lebanon. Ảnh: AP.

Về phía Israel, quân đội nước này cho biết các đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah, đồng thời thông báo đã phá hủy khoảng 70 công trình quân sự và 50 cơ sở hạ tầng của lực lượng này tại nhiều khu vực trong ngày 2/5. Trước đó, Israel cũng đã ban hành cảnh báo sơ tán đối với một số ngôi làng ở miền Nam Liban.

Các diễn biến trên cho thấy thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 17/4 và được gia hạn đến giữa tháng 5 đang đứng trước nhiều thách thức. Trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn khi hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm cam kết. Giới quan sát nhận định thỏa thuận hiện chủ yếu mang tính ngoại giao, trong khi các hoạt động quân sự chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm vào lực lượng Israel tại khu vực biên giới. Nhóm này cho biết đã sử dụng pháo binh và thiết bị bay không người lái để tấn công các vị trí và phương tiện quân sự của Israel, trong đó có việc triển khai các thiết bị bay cỡ nhỏ điều khiển bằng cáp quang nhằm vào xe tăng, gây thiệt hại về nhân lực.

Trong bối cảnh hiện nay, các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì ổn định tình hình vẫn đang được thúc đẩy, song triển vọng đạt được sự hạ nhiệt rõ rệt trên thực địa vẫn còn nhiều khó khăn, khi căng thẳng giữa các bên chưa có dấu hiệu giảm.

Thu Uyên

Nguồn: Al Jazeera, Associated Press