Gặp mặt, chúc mừng đội tuyển tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026

Sáng 22/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt, chúc mừng đội tuyển tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí đạt thành tích xuất sắc tại hội thi.

Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026, đội tuyển của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đoạt nhiều giải cao. Trong đó, Đại úy Nguyễn Công Huy, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Cơ giới thuộc Phòng Tham mưu đã xuất sắc giành giải nhất; Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giành giải khuyến khích.

Ngoài ra, 3/3 đồng chí trong đội tuyển tham gia hội thi đều được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 công nhận là báo cáo viên giỏi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả đội tuyển đã đạt được và mong muốn các đồng chí phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nghiên cứu, nâng cao trình độ, phương pháp tuyên truyền, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với Đại úy Nguyễn Công Huy, Chính trị viên Đại đội Trinh sát, Cơ giới vinh dự được Quân khu lựa chọn tham gia hội thi cấp toàn quân cần phải nỗ lực, cố gắng, tích cực ôn luyện để đạt kết quả cao nhất.

Ngọc Lê (CTV)