Đông Á Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai: Định đoạt số phận

18h00 chiều 23/5, trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa sẽ bước vào trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc chiến trụ hạng tại LPBank V.League 2025/26 khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 24. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ khép lại, đây không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang ở nhóm cuối bảng, mà còn là trận chiến của bản lĩnh, tinh thần và khát vọng vượt khó.

Sau quãng thời gian đầy biến động, đội bóng xứ Thanh đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh đúng lúc. Trong 5 vòng gần nhất, Thanh Hóa giành được 8 điểm với những kết quả tích cực trước Hà Nội, PVF-CAND hay Becamex TP.HCM. Tinh thần thi đấu và sự gắn kết của các học trò HLV Mai Xuân Hợp cũng được cải thiện rõ rệt qua từng trận.

Ngay cả trong thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội vòng vừa qua, Thanh Hóa vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi vì tinh thần chiến đấu kiên cường dưới cơn mưa lớn. Đó là hình ảnh của một tập thể chưa bao giờ buông xuôi trong hành trình vượt khó ở mùa giải năm nay.

Đội bóng xứ Thanh đang có thành tích đối đầu không tốt trước HAGL. (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hóa).

Hiện tại, Thanh Hóa có 24 điểm, hơn nhóm cuối bảng 7 điểm. Một chiến thắng trước HAGL trên sân nhà đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Thanh chính thức trụ hạng sớm trước 2 vòng đấu. Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội để Thanh Hóa chấm dứt chuỗi trận dài chưa thể thắng đội bóng phố Núi.

Bên kia chiến tuyến, HAGL đang ở trạng thái báo động sau hai thất bại liên tiếp trước PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng phố Núi hiện chỉ hơn nhóm nguy hiểm 5 điểm và hoàn toàn có thể bị kéo sâu vào vòng xoáy trụ hạng nếu tiếp tục trắng tay trên sân Thanh Hóa.

Trước chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa, HAGL cũng vừa có sự thay đổi đáng chú ý ở khu vực kỹ thuật khi ông Vũ Tiến Thành chia tay CLB Ninh Bình để trở lại Pleiku. Sự xuất hiện của ông Vũ Tiến Thành cho thấy HAGL cũng đang bước vào trạng thái “báo động” và quyết tâm giành điểm tại sân Thanh Hóa.

Điều đáng lo với HAGL là hàng công quá kém hiệu quả. Sau 23 vòng đấu, những chân sút ghi nhiều bàn nhất của đội bóng phố Núi mới chỉ dừng lại ở con số 3. Trong bối cảnh áp lực ngày càng đè nặng, chuyến làm khách lần này được dự báo là thử thách không nhỏ với thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Trước thềm trận đấu, Đông Á Thanh Hóa cũng vừa thông báo mở cửa tự do sân vận động như lời tri ân gửi tới những người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng đội bóng suốt một mùa giải đầy sóng gió. Quyết định ấy được kỳ vọng sẽ biến sân Thanh Hóa thành một “biển vàng” rực lửa trong chiều tối 23/5.

Hơn lúc nào hết, sức mạnh từ khán đài lúc này chính là động lực lớn nhất cho các cầu thủ. Thanh Hóa đang có trong tay mọi thứ để tự định đoạt số phận - và đêm nay, sân nhà chính là nơi để đội bóng xứ Thanh khép lại một hành trình gian khó bằng niềm vui trọn vẹn.

Hoàng Sơn