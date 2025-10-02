Khẩn trương dọn dẹp trường lớp, ổn định công tác dạy học

Bão số 10 đi qua để lại nhiều thiệt hại đối với ngành giáo dục, hiện nay các trường học trên địa bàn tỉnh đang huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp cùng các lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an, quân sự khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để sớm ổn định việc dạy và học.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) hỗ trợ các nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

Sáng nay (2/10), học sinh Trường THPT Nông Cống 1 bắt đầu quay trở lại học tập sau 3 ngày tạm nghỉ học do bão số 10 mặc dù vẫn còn vắng tới hơn 600 em học sinh do sống trong vùng lũ, giao thông bị chia cắt, nhà cửa, đồ dùng, sách vở bị nước lũ cuốn trôi.

Cô giáo Trần Thị Khánh Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 1 cho biết: Trong ngày hôm qua và sáng nay, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, kêu gọi phụ huynh đến trường cùng dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Nhà trường cũng nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, kê lại bàn ghế, lau chùi thiết bị dạy học... Trung tâm Y tế cũng đã hỗ trợ phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường để đảm bảo học sinh có môi trường học tập tốt nhất.

Tại Trường THCS Ngọc Lặc, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cũng được khẩn trương triển khai. Trong ngày hôm qua (1/10), với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, các thầy cô giáo đã được huy động đến trường gấp rút dọn dẹp rác, thu gom cành cây gãy đổ, vệ sinh sân trường, lớp học... khôi phục môi trường học tập an toàn, sạch sẽ nhất để đón học sinh trở lại trường học vào sáng nay.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Lặc cho biết: "Sáng 2/10, đã có 762/777 học sinh trở lại trường học. Những em học sinh nghỉ đều có lý do chính đáng. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại trường, nền nếp học tập đã được duy trì, công tác dạy học được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhà trường có gần 100m tường rào bị đổ và gần 100m tường rào còn lại cũng có nguy cơ cao bị đổ sập bất cứ lúc nào, nhà trường đang tìm hướng khắc phục để đảm bảo an toàn cho học sinh".

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Thiệu Toán dọn dẹp vệ sinh trường lớp.

Cô giáo Hoàng Thị Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Toán cho biết: Ngay sau khi bão tan, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên đến trường tổng dọn vệ sinh trường lớp, khử trùng các phòng học, khuôn viên... Đến nay, có 235/243 học sinh đi học trở lại. Những học sinh vắng đều ở 2 thôn Toán Thắng và Toán Thành vẫn còn những điểm bị lụt, giao thông chia cắt. Để đảm bảo các em học sinh nghỉ học vẫn được tiếp thu bài đầy đủ, các thầy cô giáo bộ môn đã gửi bài qua Zalo của phụ huynh, đồng thời hỗ trợ các em học tập qua Zalo.

Trường THCS Vĩnh Thành ổn định nền nếp dạy học ngay sau mưa lũ.

“Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã được khẩn trương triển khai với tinh thần chủ động cao nhất. Mỗi thầy cô đều ý thức rõ đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, để sớm duy trì nền nếp học tập và đưa các con trở lại trường học tập an toàn, hiệu quả”, thầy giáo Đỗ Trương Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Thành cho biết.

Cùng với công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp, các nhà trường đang tham mưu với chính quyền địa phương củng cố, bổ sung cơ sở vật chất bị thiệt hại sau mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 đã khiến 187 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, hư hỏng, trong đó có nhiều phòng học, nhà để xe bị tốc mái, hàng trăm mét tường rào bị đổ sập, vỡ cửa kính... Thời điểm này, các nhà trường đang tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất trường lớp, đồng thời khắc phục khó khăn, thiếu thốn để ổn định nền nếp dạy học, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt.

Linh Hương