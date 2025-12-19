Phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh về phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) xâm nhập học đường, đặc biệt là tệ nạn ma túy, HIV/AIDS.

Học sinh Trường THPT Cẩm Thủy 3 ký cam kết phòng, chống TNXH xâm nhập học đường.

TNXH có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào nhưng thường gặp ở người trẻ và thanh thiếu niên. Đây là giai đoạn cả tâm sinh lý đều có sự thay đổi đột ngột. Nếu không được gia đình và nhà trường giáo dục, quản lý đúng cách, trẻ trong độ tuổi học đường rất dễ “sa lầy” vào con đường tệ nạn. Xác định rõ điều này, bên cạnh công tác tuyên truyền, ngành giáo dục Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị trường triển khai, quán triệt, trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng phòng ngừa các TNXH cho giáo viên, học sinh; xây dựng mô hình “Nhà trường an toàn không tội phạm”, hòm thư tố giác tội phạm, hòm thư cứu bạn để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc phát sinh... Đặc biệt, hằng năm, ngành đều phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức phát động tháng cao điểm phòng chống TNXH, tệ nạn ma túy xâm nhập học đường.

Đơn cử như đầu năm học 2025-2026, tại Trường THPT Cẩm Thủy 3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức lễ phát động tháng cao điểm học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm học 2025-2026. Tại lễ phát động, đại diện Sở GD&ĐT yêu cầu Trường THPT Cẩm Thủy 3 nói riêng, các trường học trong toàn tỉnh nói chung chủ động lồng ghép kiến thức về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và TNXH vào chương trình giảng dạy chính khóa, nhất là các môn học liên quan như Giáo dục công dân, Sinh học, Địa lý... với mục tiêu 100% học sinh và cán bộ, giáo viên được trang bị kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và các tệ nạn khác. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường học cần chủ động xây dựng đường dây nóng và hòm thư tố giác để tiếp nhận thông tin về các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy và các TNXH. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng ngừa và phát hiện tội phạm ma túy, mại dâm trong học đường...

Thực hiện chỉ đạo của ngành, các đơn vị trường, đặc biệt là các trường THCS, THPT đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm phòng, chống TNXH xâm nhập học đường như: tổ chức lễ ra quân và thực hiện ký cam kết nói không với ma túy và TNXH trong nhà trường; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giáo viên, học sinh hiểu đúng về TNXH, nhất là tệ nạn ma túy và những hệ lụy từ ma túy, qua đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, hiện nay, 100% trường học trong tỉnh đều xây dựng được chương trình giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống TNXH phù hợp với đặc điểm của từng trường và từng địa phương. Trong đó nhiều đơn vị thực hiện tốt, như: Trường THPT Lang Chánh, Trường THPT Quảng Xương 4, Trường THPT Yên Định 2...

Đồng hành với ngành giáo dục, thời gian qua, công tác phòng, chống TNXH xâm nhập học đường cũng nhận được sự quan tâm vào cuộc của các tổ chức hội, đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ... Ví như việc tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”; diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”; thành lập và đưa vào hoạt động các câu lạc bộ: “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thanh niên xung kích phòng, chống ma túy”... Mới đây, tại Trường Đại học Hồng Đức, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức thành công Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và THPT trong toàn tỉnh. Mục tiêu của hội thi nhằm trang bị kiến thức phòng, chống TNXH; các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn giao thông, trách nhiệm khi tham gia không gian mạng và hậu quả của việc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật đến đông đảo học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn, không ma túy, không TNXH; đồng thời lan tỏa thông điệp “sống đẹp - sống có ích - sống tuân thủ pháp luật trong thời đại số”.

Có thể thấy, từ sự chủ động, linh hoạt trong công tác tuyên truyền cùng nhiều hoạt động được triển khai sâu rộng ở các đơn vị trường, công tác phòng, chống TNXH xâm nhập học đường đã mang lại hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên, để nhiệm vụ này đạt kết quả cao hơn nữa trong giai đoạn hiện nay cần sự chung tay và quyết tâm cao của ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền và mỗi gia đình. Đặc biệt, bản thân học sinh cần nêu cao ý thức, có lối sống lành mạnh, không đua đòi, tích cực, chủ động trong phòng, tránh TNXH. Theo đại diện Phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT, trong những năm học tới, tất cả các biện pháp phòng, chống TNXH sẽ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và quyết liệt ở từng trường học và từng lớp học. Các kế hoạch hành động cũng sẽ được kiểm tra thường xuyên bảo đảm mục tiêu đặt ra đều được hoàn thành nhằm ngăn chặn, đẩy lùi TNXH xâm nhập học đường.

Bài và ảnh: Lê Phong