Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Hải Đăng và CTV
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1/10, sau khi nước lũ rút, người dân xã Ngọc Lặc đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, đường xá để nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Ngày 1/10, sau khi nước lũ rút, người dân xã Ngọc Lặc đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, đường xá để nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Tối 30/9, nước lũ dâng cao tại khu vực trung tâm xã Ngọc Lặc, khiến đường giao thông, nhà dân bị ngập sâu khoảng 2m.

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Do dước lũ dâng nhanh nên người dân không kịp di chuyển đồ đạc, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Ngay sau khi nước rút, các hộ kinh doanh chủ động dọp dẹp, kiểm kê hàng hóa bị thiệt hại.

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Khi nước lũ rút người dân huy động nhân lực dọn dẹp nhà cửa, hàng hóa.

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Do nước lũ sông Cầu Chày tăng nhanh cuốn theo khối lượng lớn bùn đất vào nhà dân và hệ thống giao thông trục chính của xã Ngọc Lặc, khiến cho việc dọn dẹp vất vả hơn.

Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Các giáo viên Trường tiểu học Ngọc Lặc tích cực dọn dẹp, vệ sinh lớp học nhanh chóng ổn định công tác dạy và học.

Hải Đăng và CTV

Tin liên quan:
  • Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ
    Nước lũ tại Ngọc Lặc đã rút

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho nhiều nơi của xã Ngọc Lặc bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Từ khóa:

#Xã Ngọc Lặc #Nước lũ #Ổn định cuộc sống #người dân #Bão lũ #khẩn trương #nhanh chóng #vệ sinh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long