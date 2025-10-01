Người dân xã Ngọc Lặc khẩn trương dọn dẹp sau lũ

Ngày 1/10, sau khi nước lũ rút, người dân xã Ngọc Lặc đang khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, đường xá để nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Tối 30/9, nước lũ dâng cao tại khu vực trung tâm xã Ngọc Lặc, khiến đường giao thông, nhà dân bị ngập sâu khoảng 2m.

Do dước lũ dâng nhanh nên người dân không kịp di chuyển đồ đạc, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Ngay sau khi nước rút, các hộ kinh doanh chủ động dọp dẹp, kiểm kê hàng hóa bị thiệt hại.

Khi nước lũ rút người dân huy động nhân lực dọn dẹp nhà cửa, hàng hóa.

Do nước lũ sông Cầu Chày tăng nhanh cuốn theo khối lượng lớn bùn đất vào nhà dân và hệ thống giao thông trục chính của xã Ngọc Lặc, khiến cho việc dọn dẹp vất vả hơn.

Các giáo viên Trường tiểu học Ngọc Lặc tích cực dọn dẹp, vệ sinh lớp học nhanh chóng ổn định công tác dạy và học.

Hải Đăng và CTV