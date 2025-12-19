Xây dựng khung năng lực số cho giáo viên và học sinh

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra mạnh mẽ, đổi mới phương pháp dạy học, lấy công nghệ làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục được xem là yêu cầu tất yếu trong giáo dục. Do đó, việc đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên, học sinh trở nên cấp thiết.

Thầy, trò Trường THCS Thiệu Ngọc trong giờ học môn Toán sử dụng tivi thông minh.

Xác định nâng cao nhận thức về năng lực, kỹ năng số là nền tảng, Trường THCS Thiệu Ngọc (xã Thiệu Tiến) đã ứng dụng công nghệ trong hoạt động dạy học, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong soạn giảng... từ đó đã truyền cảm hứng cho giáo viên và học sinh.

Thầy giáo Ngô Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Để phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu CĐS, nhà trường thường xuyên tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn về ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng số, dạy học STEM, giáo viên được khuyến khích xây dựng ngân hàng học liệu số, video bài giảng, kho câu hỏi trắc nghiệm... để chia sẻ trong tổ chuyên môn. Học sinh được khuyến khích tham gia các cuộc thi về sáng tạo khoa học kỹ thuật, tin học... giúp nâng cao năng lực số, khả năng sáng tạo ở các em”.

Là trường học đóng trên địa bàn xã miền núi Linh Sơn, Trường Tiểu học Linh Sơn đã được đầu tư và quản lý cơ sở vật chất phục vụ giáo dục số. Nhà trường đã phủ sóng wifi, nâng cấp phòng học thông minh, bổ sung máy tính, giáo viên sử dụng học bạ số, giáo án điện tử, chữ ký số... Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh Sơn, chia sẻ: “Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực số được triển khai đồng bộ. Các môn: Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học... được giáo viên tích hợp nội dung số sáng tạo và hấp dẫn học sinh. Đối với môn Tin học, nhà trường có phòng học với 23 máy vi tính đang hoạt động tốt. Ngoài học môn Tin học bắt buộc từ khối 3 trở lên, các em học sinh khối 1, 2 cũng được thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng số để thuận lợi tham gia các cuộc thi trực tuyến, như Trạng nguyên Tiếng Việt; thi VioEdu...”.

Chính sự chuyển đổi trong tư duy hành động từ người đứng đầu đã mở ra cơ hội mới để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh phát huy năng lực gắn với nhiệm vụ thực tế. Cô giáo Bùi Thị Sáng, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học Linh Sơn, cho biết: “Đối với môn Tiếng Anh, việc ứng dụng công nghệ trong quá trình dạy học giúp tiếp cận nguồn học liệu phong phú từ sách mềm, từ các video, AI, giúp rèn luyện kỹ năng nghe, nói... Đối với các bài tập chọn True/False (đúng/sai), để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng số, giáo viên cũng có thể gọi học sinh lên bảng thao tác trực tiếp trên tivi thông minh, qua đó giúp giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, giúp tăng tương tác giữa học sinh và giáo viên”.

Cô, trò Trường THCS Thiệu Ngọc trong giờ học môn Tin học.

Phát triển nguồn nhân lực số là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư ban hành Khung năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cấu trúc Khung năng lực số sẽ bao gồm 6 miền năng lực, với các năng lực thành phần (Tổ chức dạy học số, Kiểm tra đánh giá số, Trao quyền cho người học, Kỹ năng công nghệ số, Phát triển chuyên môn, AI) để chuẩn hóa kỹ năng số, giúp giáo viên đáp ứng yêu cầu CĐS trong giáo dục, thông qua việc lấy ý kiến rộng rãi từ các địa phương và trường học.

Theo dự thảo, Khung năng lực số sẽ làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; tài liệu học tập, hướng dẫn phát triển năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, Khung năng lực số là cơ sở để đánh giá năng lực số của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, đánh giá, công nhận năng lực số của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Đồng thời, góp phần bảo đảm tính thống nhất về yêu cầu năng lực số của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, làm cơ sở để đối sánh hoặc tham chiếu giữa các chương trình đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Bài và ảnh: Linh Hương