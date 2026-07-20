Khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng ở Thanh Hóa

Ngày 20/7, Bộ Nội vụ ban hành công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động tại trang trại chăn nuôi của Công ty trách nhiệm hữu hạn DABACO Thanh Hóa. Ảnh: Lê

Bộ Nội vụ đồng thời đề nghị khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa gửi Bộ Nội vụ, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026, tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa (tại thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng), xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Bộ Nội vụ đã gửi lời thăm hỏi những người bị thương và chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong.

Để kịp thời xử lý hậu quả vụ việc, tổ chức điều tra theo quy định và chủ động phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương đã ký Công văn số 7689/BNV-CVL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa, chăm sóc người bị thương; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với người bị tai nạn lao động và thân nhân theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, không để xảy ra các vụ việc tương tự. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chủ động rà soát, nhận diện và đánh giá đầy đủ các nguy cơ mất an toàn, triển khai biện pháp loại trừ, kiểm soát rủi ro tại địa điểm làm việc. Cùng với đó, tổ chức thông tin, cảnh báo, rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, hướng dẫn người sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động tại trang trại chăn nuôi của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hợi

Bộ Nội vụ yêu cầu Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị nạn và thân nhân. Đồng thời rà soát toàn diện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc, tập trung vào cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải, công việc sửa chữa, bảo trì, hệ thống điện, không gian hạn chế và các hạng mục có nguy cơ cao.

Bộ Nội vụ yêu cầu Tập đoàn Dabaco Việt Nam khẩn trương chấn chỉnh những tồn tại trong công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động; rà soát trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý trực tiếp và bộ phận phụ trách an toàn lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm bảo đảm các quy trình, biện pháp an toàn được thực hiện nghiêm túc trong thực tế.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, Bộ Nội vụ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người bị thương và gia đình các nạn nhân, thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải phối hợp cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của đơn vị và cá nhân liên quan.

Nguồn: https://nhandan.vn/khan-truong-dieu-tra-vu-tai-nan-lao-dong-dac-biet-nghiem-trong-o-thanh-hoa-post976784.html