Đề xuất bố trí làn dành riêng để vượt xe trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) phối hợp triển khai một số phương án tổ chức giao thông mới trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm nhằm nâng cao an toàn giao thông, giảm ùn tắc và khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có.

Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông, thực hiện thí điểm bố trí làn đường sát dải phân cách giữa (làn 1) trên một số tuyến cao tốc thành làn đường dành riêng để vượt xe.

Các phương tiện chỉ được sử dụng làn này để thực hiện việc vượt xe phía trước, sau đó phải chuyển trở lại làn bên phải khi đã vượt xong và bảo đảm khoảng cách an toàn.

Phương tiện không được chạy liên tục trên làn vượt trong trường hợp các làn bên phải đang thông thoáng.

Hai tuyến cao tốc được đề xuất triển khai thí điểm gồm tuyến Hà Nội-Hải Phòng và tuyến Cầu Giẽ-Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ-Ninh Bình).

Phương án thí điểm dự kiến kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/giờ.

Đối với Quốc lộ 6, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ rà soát, tổ chức lại giao thông, bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu; tuyệt đối không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe.

Việc vượt xe chỉ được thực hiện tại các vị trí đủ điều kiện an toàn hoặc được bố trí làn vượt riêng.

Bên cạnh đó, phương án cũng đề xuất tăng cường hệ thống biển báo phân làn, lắp đặt biển báo điện tử VMS cảnh báo “Làn dành riêng để vượt xe - Không đi liên tục trên làn trái,” đồng thời nâng cấp hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát việc sử dụng làn vượt, phục vụ công tác xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội.

Theo kế hoạch, việc thí điểm dự kiến được triển khai từ quý 4/2026. Sau 3 tháng thực hiện, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá hiệu quả, tác động đối với tình hình giao thông để làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan./.

Theo TTXVN