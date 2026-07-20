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Dabaco Việt Nam hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Thanh Hóa

Hữu Đại
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(Baothanhhoa.vn) - Sau vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa trên địa bàn xã Thạch Quảng, chiều 20/7, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Dabaco Việt Nam hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Thanh Hóa

Sau vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa trên địa bàn xã Thạch Quảng, chiều 20/7, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình người bị nạn.

Dabaco Việt Nam hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Thanh Hóa

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Chia sẻ trước những mất mát do vụ việc gây ra, Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã hỗ trợ 200 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 50 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân đang điều trị.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục xây dựng các chính sách, chế độ hỗ trợ lâu dài nhằm giúp các nạn nhân và gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dabaco Việt Nam hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn lao động tại Thanh Hóa

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam động viên người nhà nạn nhân bị tử vong.

Liên quan đến tình hình điều trị, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết sức khỏe của 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí tại trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa đang có nhiều dấu hiệu cải thiện sau khi được cấp cứu tích cực.

Theo thông tin từ bệnh viện, tác nhân gây tai nạn trong vụ việc này là khí hydro sulfua (H2S) - loại khí cực độc có khả năng ức chế hô hấp tế bào rất nhanh, khiến nạn nhân bất tỉnh gần như ngay lập tức và có tỷ lệ tử vong tại hiện trường rất cao.

Từ vụ việc trên, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý xuống hầm biogas, bể chứa chất thải, giếng hoặc các không gian kín để làm việc hay cứu người nếu không có thiết bị bảo hộ và phương tiện cứu hộ chuyên dụng. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp để tránh những tai nạn dây chuyền đặc biệt nghiêm trọng.

Hữu Đại

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