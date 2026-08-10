Chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở xã Hoằng Phú

Không chỉ tạo chuyển biến diện mạo nông thôn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở xã Hoằng Phú còn góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống văn minh. Từ đó, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đã, đang tiếp tục được các khu dân cư gìn giữ, lan tỏa thông qua các hoạt động thiết thực.

Các hoạt động giao lưu thể thao trên địa bàn xã Hoằng Phú được tổ chức thường xuyên, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Sau sắp xếp, xã Hoằng Phú hiện còn 10 thôn. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, địa phương đã nhanh chóng rà soát, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước ở cơ sở, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng khu dân cư. Cùng với đó, xã từng bước đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư, tài trợ cho các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Là một trong những “điểm sáng” của xã trong xây dựng đời sống văn hóa, thôn Trinh Hà hiện có 476 hộ dân, được hình thành trên cơ sở sắp xếp thôn Nghĩa Phú và thôn Trinh Hà. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục, thể thao (TDTT) ở cả 2 thôn trước đây được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhà văn hóa thôn không chỉ là nơi hội họp mà còn trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi các thế hệ gặp gỡ, giao lưu và cùng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Những hoạt động ấy đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, củng cố tình làng nghĩa xóm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương sau sắp xếp.

Trưởng thôn Trinh Hà, Đỗ Thành Thực cho biết: “Sau khi sắp xếp thôn, số hộ đông hơn nên việc tập hợp, gắn kết bà con cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Thôn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả 5 nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH. Đồng thời duy trì các hoạt động VHVN, TDTT, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần cùng địa phương xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát triển bền vững”.

Cùng với thôn Trinh Hà, phong trào TDĐKXDĐSVH được các thôn Sao Vàng, Phú Thượng, Phú Trung... chú trọng triển khai, thực hiện hiệu quả. Các buổi giao lưu văn nghệ, giải thể thao quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ được tổ chức thường xuyên đã trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng. Từ những hoạt động gần gũi ấy, ý thức xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh và tinh thần đoàn kết trong Nhân dân ngày càng được nâng lên. Đáng chú ý, các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Liên thế hệ tự giúp nhau” tại các thôn hoạt động nền nếp, trở thành nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, chăm lo đời sống tinh thần. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 91,6%; tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 40%.

Cùng với xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng và định hình lối sống lành mạnh cho Nhân dân luôn được địa phương quan tâm. Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Văn hóa - Xã hội của xã đã phối hợp tổ chức 12 chương trình sinh hoạt chuyên đề, thu hút hơn 12.600 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và học sinh tham gia. Nhiều hoạt động thiết thực đã tạo sức lan tỏa sâu rộng như: hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chương trình ngoại khóa “Hành trình về địa chỉ đỏ”; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ; các giải thể thao quần chúng và chương trình giao lưu văn nghệ liên thôn nhân dịp các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đời sống văn hóa ở xã Hoằng Phú vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, hệ thống thiết chế văn hóa giữa các thôn chưa đồng đều; một số nhà văn hóa thôn còn thiếu trang thiết bị, hệ thống âm thanh; khuôn viên, sân thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng còn hạn chế. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong quản lý di sản, hoạt động văn hóa cơ sở chưa thực sự tạo được bước chuyển rõ nét.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, Hoàng Thị Oanh cho biết: “Địa phương tiếp tục huy động và sử dụng các nguồn lực để phát triển hạ tầng văn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trong đó, ưu tiên phát triển văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với chuyển đổi số. Đồng thời quán triệt, hướng dẫn các khu dân cư thực hiện các quy định mới liên quan đến bình xét danh hiệu văn hóa; thực hiện hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư... bảo đảm phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai đúng quy định, có chất lượng”.

Bài và ảnh: Hoài Anh