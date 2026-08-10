Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Thanh Hóa thay đổi thứ hạng về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Việt Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tính đến sáng 10/8, Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Thanh Hóa thay đổi thứ hạng về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Tính đến sáng 10/8, Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Thanh Hóa thay đổi thứ hạng về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa tiếp nhập hồ sơ của công dân.

Thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến 7 giờ ngày 10/8/2026, kết quả đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai của tỉnh Thanh Hóa lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) là 1.201.036/1.394.334 thửa đất, đạt 86,1%, xếp thứ 3/34, tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài ra, có 58.638/1.394.334 thửa đất của 6 xã, phường đang chờ máy chủ của Bộ Nông nghiệp Môi trường xử lý.

Các xã Triệu Sơn, Hợp Tiến, Tống Sơn, An Nông... đang đứng đầu danh sách đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí mới.

Việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, vì vậy, các sở, ngành, đơn vị chức năng và địa phương đang tập trung vào cuộc, phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ, cập nhật trên 1 triệu thửa đất từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) trước ngày 20/8/2026.

Việt Hương

Tin liên quan:
  • Thanh Hóa thay đổi thứ hạng về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai
    Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

    Tính đến ngày 8/8, Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

  • Thanh Hóa thay đổi thứ hạng về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai
    Đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã chỉ rõ những mặt hạn chế, trong đó, một số cấp ủy, UBND xã, phường chưa thực sự quyết liệt, quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; công tác quản lý đất đai tại nhiều địa phường còn lỏng lẻo... Từ thực trạng trên, đồng chí yêu cầu kế hoạch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của UBND tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể.

  • Thanh Hóa thay đổi thứ hạng về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai
    Thanh Hóa khẩn trương đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí mới

    Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ, cập nhật trên 1 triệu thửa đất từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) trước ngày 20/8/2026.

Từ khóa:

#Đất đai #cơ sở dữ liệu #Thanh hóa #Thành phố #tỉnh #vươn lên #Triệu Sơn #Sơn An #Nông nghiệp #Môi trường

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Làng chài Thủy Long ngày mới

Làng chài Thủy Long ngày mới

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong ngôi nhà khang trang được xây dựng trên diện tích đất do xã Thọ Xương trước kia (nay là xã Lam Sơn) cấp và hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, ông Nguyễn Văn Chiến ở làng chài Thủy Long vẫn không giấu được niềm xúc động khi nhớ lại ngày gia...
Phát ngôn của đảng viên trong thời đại số

Phát ngôn của đảng viên trong thời đại số

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện không ít biểu hiện đáng lo ngại như phát ngôn cực đoan, bình luận thiếu chuẩn mực, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng... Trong số đó có một bộ phận đảng viên với phát ngôn thường thấy là mượn danh nghĩa...
Cuộc chạy đua với thời gian ở những ngôi trường vùng biên

Cuộc chạy đua với thời gian ở những ngôi trường vùng biên

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn hơn 20 ngày trước thời điểm phải hoàn thành, 3 trường nội trú liên cấp tại các xã Na Mèo, Tam Lư và Tam Thanh đang bước vào chặng nước rút. Khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi điều kiện thi công tại các xã vùng biên không ít trở...
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở xã Quảng Yên

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở xã Quảng Yên

Nông thôn mới
(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Phú Ninh, xã Quảng Yên, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp cùng hệ thống đèn chiếu sáng và camera an ninh được lắp đặt đồng bộ. Sự khang trang này không chỉ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh