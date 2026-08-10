Thanh Hóa thay đổi thứ hạng về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Tính đến sáng 10/8, Thanh Hóa đã vươn lên xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa tiếp nhập hồ sơ của công dân.

Thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đến 7 giờ ngày 10/8/2026, kết quả đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai của tỉnh Thanh Hóa lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) là 1.201.036/1.394.334 thửa đất, đạt 86,1%, xếp thứ 3/34, tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài ra, có 58.638/1.394.334 thửa đất của 6 xã, phường đang chờ máy chủ của Bộ Nông nghiệp Môi trường xử lý.

Các xã Triệu Sơn, Hợp Tiến, Tống Sơn, An Nông... đang đứng đầu danh sách đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí mới.

Việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, vì vậy, các sở, ngành, đơn vị chức năng và địa phương đang tập trung vào cuộc, phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ, cập nhật trên 1 triệu thửa đất từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) trước ngày 20/8/2026.

Việt Hương