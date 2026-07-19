Tai nạn lao động, 5 người tử vong, 2 người bị thương

Theo thông tin từ UBND xã Thạch Quảng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Đoàn công tác của Sở NN&MT Thanh Hóa kiểm tra hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026, anh Bùi Văn Vệ là công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa thực hiện việc sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh Vệ bị điện giật, rơi xuống hố, có biểu hiện bị ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người; sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt, được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Thuỷ.

Đến sáng nay (19/7), 5 người đã tử vong, gồm các anh: Bùi Văn Vệ, Bùi Văn Tuyên ở thôn Khò, xã Điền Quang; Trương Văn Lâm ở thôn Lùng, xã Điền Quang; Nguyễn Văn Thiết ở thôn Thạch Môn, xã Thạch Bình và Trần Đình Công ở xã Vạn Tín, TP Hà Nội. Hai người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Thạch Quảng đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng điều tra, xác minh theo quy định.

Hải Đăng