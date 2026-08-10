Làm thêm đúng hướng: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp

Làm thêm trong thời gian đi học đã trở thành lựa chọn của nhiều sinh viên. Nếu trước đây, mục tiêu chủ yếu là có thêm thu nhập để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, thì hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ chủ động lựa chọn những công việc phù hợp với ngành học để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tạo nền tảng cho hành trình lập nghiệp sau này.

Sinh viên Vi Văn Minh hướng dẫn học viên lớp pickleball cơ bản.

Ngay từ năm thứ nhất, Vi Văn Minh, sinh viên lớp K27 Huấn luyện thể thao, Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hồng Đức đã lựa chọn những công việc gắn liền với chuyên ngành theo học. Minh tham gia dạy bơi cho trẻ em, làm trọng tài bóng đá và trọng tài pickleball tại các giải đấu phong trào. Hiện nay, em còn đảm nhận công việc quản lý, vận hành sân Pickleball Lucky Thanh Hà, đồng thời làm trợ giảng và trực tiếp hướng dẫn các lớp pickleball cơ bản. Theo Minh, mỗi công việc đều mang đến những trải nghiệm mới, từ việc học hỏi luật thi đấu, kỹ năng điều hành trận đấu đến cách xử lý các tình huống phát sinh trên sân. Những trải nghiệm thực tế này giúp em tích lũy thêm kiến thức chuyên môn, rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp.

Cũng lựa chọn công việc phù hợp với ngành học, Hoàng Ngọc Nhàn, sinh viên năm thứ tư ngành sư phạm tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hồng Đức bắt đầu làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Anh từ năm thứ nhất. Hiện nay, ngoài công việc làm thêm tại Trung tâm Tiếng Anh Ispeak Academy, Nhàn còn làm gia sư cho học sinh tiểu học và THCS.

Quá trình làm việc không chỉ giúp Nhàn củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng sư phạm, khả năng giao tiếp, quản lý lớp học và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy. Những kỹ năng này trở thành lợi thế lớn đối với một sinh viên sư phạm trước khi chính thức bước vào nghề.

Theo Hoàng Ngọc Nhàn: “Vào thời điểm học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, khối lượng công việc của em tăng lên đáng kể. Cùng với lịch học trên trường và các hoạt động ngoại khóa, việc cân đối thời gian để hoàn thành tốt cả việc học và việc làm đòi hỏi em phải có kế hoạch khoa học và tinh thần trách nhiệm cao”.

Đối với Phùng Thị Yến Nhi, sinh viên năm thứ ba ngành kỹ thuật phục hồi chức năng, Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, việc làm thêm còn là cách để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Bên cạnh đó, môi trường làm việc thực tế giúp em có cơ hội củng cố kiến thức đã học trên giảng đường, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, từ thao tác kỹ thuật đến giao tiếp, hỗ trợ bệnh nhân và xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Yến Nhi, phục hồi chức năng đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và sức khỏe tốt. Những ngày đầu làm việc, em không tránh khỏi áp lực khi gặp các ca bệnh khó hoặc chưa thành thạo kỹ thuật. Tuy nhiên, từ những trải nghiệm thực tế đã giúp em xác định mục tiêu trở thành một kỹ thuật viên phục hồi chức năng giỏi, giàu y đức. Vì vậy, ngoài việc học trên lớp, em dự định tiếp tục tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, bổ sung chứng chỉ nghề nghiệp để nâng cao năng lực chuyên môn.

Thực tế, nhu cầu làm thêm của sinh viên ngày càng lớn, đặc biệt là những công việc có liên quan đến ngành đào tạo. Điều này cũng được phản ánh qua đề tài nghiên cứu “Khảo sát thực trạng làm thêm của sinh viên chính quy Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa năm 2026” do nhóm sinh viên nhà trường thực hiện. Khảo sát được tiến hành từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026 với 1.562 sinh viên tham gia. Kết quả cho thấy có 632 sinh viên đang làm thêm, chiếm 40,4%; trong khi 930 sinh viên không làm thêm, chiếm 59,6%. Như vậy, khoảng 40% sinh viên của trường tham gia làm thêm trong quá trình học tập. 78% sinh viên làm thêm mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà trường, nhất là được giới thiệu việc làm phù hợp với chuyên ngành, tiếp đến là đào tạo kỹ năng và tư vấn nghề nghiệp. Những con số này cho thấy sinh viên không chỉ cần cơ hội có thêm thu nhập mà còn mong muốn được định hướng để việc làm thêm trở thành một phần của quá trình học tập, giúp các em hoàn thiện kỹ năng, định hình nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bài và ảnh: Linh Hương