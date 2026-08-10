Điểm chuẩn của một số trường đại học, học viện năm 2026

Sau khi hoàn tất 6 lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8; theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8

Sau 6 lần lọc ảo, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết thúc đợt lọc ảo cuối cùng lúc 13h30 ngày 9/8/2026.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 từ trưa 9/8/2026.

Theo kế hoạch tuyển sinh, các trường công bố điểm chuẩn trong khoảng thời gian từ ngày 9/8 đến trước 17h ngày 13/8/2026, tùy tiến độ hoàn tất việc xử lý dữ liệu và xác định kết quả cuối cùng.

Năm nay, gần 875.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với khoảng 7,18 triệu nguyện vọng.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/diem-chuan-trung-tuyen-cua-mot-so-truong-dai-hoc-hoc-vien-nam-2026-post1129166.vnp