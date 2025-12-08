Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khoá XVIII

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 8/12, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31. Báo điện tử Thanh Hóa đăng tải tóm tắt một số nội dung chính, như sau:

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31

Cử tri và Nhân dân đã gửi đến Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh khóa XVIII nhiều ý kiến, kiến nghị, tập trung ở 5 nhóm vấn đề lớn. Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết gửi tới cử tri và Nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và gửi các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

10 kiến nghị về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, khoáng sản, môi trường

Đối với kiến nghị của cử tri phường Bỉm Sơn về việc hoàn trả lại một số tuyến đường bị hư hỏng do thi công dự án tuyến đường từ khu công nghiệp Bỉm Sơn nối đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, UBND tỉnh cho biết, trong quá trình triển khai dự án, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa và nhà thầu thi công đã làm việc với UBND thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn (cũ) để sử dụng một số tuyến đường làm đường công vụ phục vụ thi công dự án, trong đó có bao gồm các đường các tuyến đường như ý kiến của cử tri phường Bỉm Sơn phản ánh. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Sở Xây dựng đã có các giải pháp khắc phục, sửa chữa các hư hỏng trên tuyến. Đối với Đường tỉnh 527, đoạn qua địa phận phường Bỉm Sơn (từ Km0+00- Km3+400, dài 3,4km), năm 2023, Sở Xây dựng đã sửa chữa đoạn Km1+00- Km2+00 với tổng mức đầu tư 1,1 tỷ đồng; đồng thời trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời khắc phục các hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đối với tuyến đường Lê Lợi và đường dân sinh do địa phương quản lý, Sở Xây dựng đã có công văn số yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu thi công căn cứ hợp đồng đã ký kết để thực hiện sửa chữa các hư hỏng, hoàn trả lại nền, mặt đường theo hiện trạng trước khi được sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công dự án.

Đối với kiến nghị của cử tri xã Cẩm Tú về tình trạng xuống cấp của tuyến đường từ ngã ba Bưu điện văn hóa xã đi Ngã Dạ thôn Giang Sơn, xã Cẩm Giang, UBND tỉnh cho biết, việc cử tri đề xuất đầu tư tuyến đường nêu trên là cần thiết. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 176/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thanh Hóa, được sửa đổi tại Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 24/6/2025, việc đầu tư công trình nêu trên thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị UBND xã Cẩm Tú căn cứ các quy hoạch có liên quan, khả năng cân đối vốn của ngân sách địa phương và tình hình thực tế để xem xét phương án đầu tư; báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ vốn trong trường hợp ngân sách xã không có khả năng cân đối.

Đối với phản ánh của cử tri Như Thanh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mốc giới hành lang cũ trên tuyến đường ngang Nghi Sơn - Bãi Trành qua địa bàn xã Xuân Thái: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn được phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024. UBND tỉnh đề nghị UBND xã Xuân Thái căn cứ các quy định nêu trên, rà soát, trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định.

Cử tri phường Nam Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh nâng hạn mức, chuyển đổi mục đích đất ở cho các hộ dân. Đối với nội dung này, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 10 Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 của UBND tỉnh; quy định nêu trên vừa đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và vừa kế thừa quy định đã ban hành trước đây của UBND tỉnh. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 55 cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; trong đó, hạn mức công nhận đất ở vẫn giữ nguyên như quy định tại Quyết định số 55 ngày 09/9/2024 của UBND tỉnh.

27 kiến nghị ở lĩnh vực quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, đô thị

Đối với đề nghị của cử tri xã Linh Sơn về việc lắp đặt trạm biến áp 110kv tại xã Linh Sơn, ngành chức năng cho biết, hiện nay, Trạm 110kV Bá Thước đã được nâng cấp năng lực cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khu vực, trong đó có xã Linh Sơn. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đề nghị đầu tư dự án Trạm 110kV Lang Chánh, gần CCN Bãi Bùi (dự kiến bắt đầu thực hiện từ năm 2026, đóng điện năm 2028).

Cử tri xã Hà Trung đề nghị UBND tỉnh đầu tư tuyến đường chuyên dùng cho các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng tại các mỏ đá Hà Đông, Hà Sơn, tránh khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trả lời kiến nghị này, UBND tỉnh cho rằng, việc đề xuất đầu tư tuyến đường cử tri kiến nghị là phù hợp và cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, theo quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, việc đầu tư công trình trên thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã. UBND tỉnh đề nghị UBND xã Hà Trung căn cứ các quy hoạch có liên quan, khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, để xem xét phương án đầu tư; báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ vốn trong trường hợp ngân sách xã không có khả năng cân đối.

6 kiến nghị ở nhóm lĩnh vực về cơ chế, chính sách

Cử tri xã Kim Tân đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách đầu tư hạ tầng CNTT cho các xã; thu hút, tuyển dụng nhân lực có trình độ CNTT về công tác tại các xã. Trả lời kiến nghị này, UBND cho biết, ngày 31/7/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2625/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, theo đó mỗi xã đã được cấp bổ sung kinh phí từ 2,5 - 5,5 tỷ đồng, trong đó có việc mua sắm thêm các trang thiết bị và đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT. Thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, hiện nay Bộ Nội vụ đang được giao chủ trì, rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số trên toàn quốc; đồng thời, tham mưu các chính sách để thu hút nguồn nhân lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào công tác tại các cơ quan nhà nước, tập trung tại cấp cơ sở. Sau khi Trung ương ban hành các chính sách trên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai trong thời gian sớm nhất.

Đối với kiến nghị của cử tri xã Nông Cống về việc đề nghị điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch phòng chống lũ; quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Hợp phần sông Yên và sông Bạng): Nội dung các Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 17/12/2017, số 88/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (hợp phần sông Yên và Sông Bạng) đã được tích hợp vào Phương án phòng chống lũ, phương án phát triển hệ thống đê điều và kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023. Đề nghị UBND xã Nông Cống thực hiện tốt các phương án trên; đồng thời, rà soát, tổng hợp các nội dung điều chỉnh, bổ sung các Phương án trong Quy hoạch tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

11 kiến nghị ở lĩnh vực kinh tế ngân sách, quản lý tài sản công và đầu tư công

Cử tri xã Trung Lý đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương xây dựng khu tái định cư tập trung trên địa bàn, UBND cho biết, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt/điều chỉnh đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, trên địa bàn xã Trung Lý có 02 khu TĐC tập trung được hỗ trợ kinh phí (khu TĐC bản Tung và khu TĐC bản Ma Hác). Cả 02 khu này đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2022. Hiện nay, Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mường Lát đang triển khai thực hiện dự án.

Cử tri xã Tây đô kiến nghị chuyển Trường Tiểu học Vĩnh Quang lên vị trí công sở xã Vĩnh Quang hiện tại sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do Trường Tiểu học Vĩnh Quang đã xuống cấp. Trả lời nội dung này, ngày 18/9/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất của tỉnh Thanh Hóa sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. UBND tỉnh đề nghị UBND xã Tây Đô khẩn trương rà soát lại toàn bộ quỹ nhà, đất là tài sản công được xác định là tài sản dôi dư không còn nhu cầu sử dụng; đề xuất phương án điều chuyển và chuyển đổi công năng sử dụng cho phù hợp với quy định, báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với kiến nghị của cử tri phường Đông Tiến về dự án xây dựng nhà máy May 10 chậm tiến độ, ngày 10/02/2025, nhà đầu tư đã lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, việc đề xuất của công ty chưa phù hợp với các chỉ tiêu về xây dựng, UBND tỉnh đã có văn bản chưa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên và yêu cầu công ty khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, để xem xét, giải quyết theo quy định.

4 kiến nghị xung quanh nhiều vấn đề ở lĩnh vực văn hóa , xã hội

Đối với kiến nghị của cử tri xã Hoằng Phú đề nghị về việc trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Triệu Việt Vương, dự án này được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5138/QĐ-UBND ngày 4/12/2019. UBND tỉnh đề nghị UBND xã Hoằng Phú phối hợp với Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

Cử tri xã Hoằng Hóa đề nghị nâng mức chỉ tiêu tuyển sinh cho Trường THPT Hoằng Hóa 3 để bảo đảm cho các cháu được tham gia học công lập. Căn cứ tỷ lệ phân luồng theo quy định đối với học sinh THCS, thực trạng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho UBND giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 đối với huyện Hoằng Hóa nói chung, trường THPT Hoằng Hóa 3 nói riêng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị Trường THPT Hoằng Hóa 3 chủ động báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, giải quyết.

