Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/12, Hội Công chứng viên (CCV) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), Hiệp hội CCV Việt Nam, lãnh đạo một số ban, sở ngành liên quan và 100 đại biểu chính thức là hội viên Hội CCV trong tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo trình tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội CCV tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng củng cố tổ chức, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đến nay, toàn tỉnh có 59 tổ chức hành nghề công chứng, gồm 2 Phòng Công chứng và 57 Văn phòng Công chứng, với 131 CCV đang hành nghề. Trung bình mỗi năm, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện gần 200.000 hợp đồng, giao dịch, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch dân sự, kinh tế ngày càng gia tăng.

Các đại biểu dự Đại hội.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng; Ban Chấp hành hoạt động nền nếp, dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời kiện toàn nhân sự, phân công rõ nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm từng ủy viên. Hội tích cực giám sát hoạt động hành nghề công chứng, phối hợp với Sở Tư pháp trong thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, góp phần giữ vững kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp và uy tín công chứng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Song song đó, chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc số hóa hồ sơ, sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ, hướng tới sổ công chứng điện tử, chữ ký số và lưu trữ hồ sơ điện tử. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Hội còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện, chung tay phòng chống thiên tai và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Sở Tư pháp ghi nhận, biểu dương kết quả của Hội Công chứng viên tỉnh, khẳng định công chứng là thiết chế pháp lý quan trọng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việc mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đã cho thấy sự phát triển đúng hướng của nghề công chứng trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội cần tiếp tục phát huy vai trò tự quản, tăng cường đoàn kết hội viên; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới công chứng điện tử; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xây dựng nghề công chứng phát triển ổn định, bền vững, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

BCH và Hội đồng thi đua khen thưởng Hội CCV nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội Hội CCV nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 9 ủy viên và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật gồm 3 ủy viên. Đồng thời, Đại hội đã bầu đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu CCV toàn quốc lần thứ III.

Trước khi diễn ra Đại hội, Hội CCV tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao số tiền hơn 50 triệu đồng do các tổ chức hành nghề công chứng và CCV trong tỉnh quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia của đội ngũ CCV.

Trần Hằng