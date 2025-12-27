Khơi dậy khát vọng cống hiến trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ

Chiều 27/12, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng hoa cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình; đại biểu hội doanh nhân trẻ một số tỉnh, thành phố cùng đông đảo các thế hệ doanh nhân trẻ xứ Thanh qua các thời kỳ cùng tham dự lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, với 7 nhiệm kỳ đại hội, đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã có hơn 3.000 lượt hội viên tham gia sinh hoạt; xây dựng 9 câu lạc bộ trực thuộc; hệ thống văn phòng, kênh kết nối với 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trong chặng đường phát triển, Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lấy hội viên làm trung tâm; chú trọng các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị điều hành cho doanh nhân trẻ; đẩy mạnh kết nối, giao thương, nâng cao hình ảnh, niềm tự hào của doanh nhân trẻ xứ Thanh đối với các cấp chính quyền, đối tác trong và ngoài nước.

Đại biểu dự hội nghị.

Nhiều doanh nghiệp hội viên đã lớn mạnh, khẳng định thương hiệu, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Hàng trăm chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, khắc phục thiên tai, chăm lo giáo dục, y tế... đã được triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng của đội ngũ doanh nhân trẻ xứ Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trong suốt 25 năm qua.

Đồng chí khẳng định: Hội Doanh nhân trẻ không chỉ là nơi quy tụ, kết nối đội ngũ doanh nhân trẻ mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang thúc đẩy công nghiệp hóa, chuyển đổi số, vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ ngày càng trở nên quan trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, bản lĩnh hội nhập, chủ động nắm bắt cơ hội từ các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, sớm đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước; cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cần có sự chung tay, góp sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường

Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa cần nhận thức rõ vị trí, vai trò và sứ mệnh của doanh nghiệp, doanh nhân để xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần xây dựng quốc gia phồn vinh, thịnh vượng. Củng cố và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; tăng cường trách nhiệm với cộng đồng qua các hoạt động an sinh xã hội...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thanh Hóa và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, an toàn để doanh nghiệp, trong đó có đội ngũ doanh nhân trẻ yên tâm đầu tư, phát triển lâu dài, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trao tặng các biểu trưng ủng hộ quỹ an sinh xã hội.

Lễ chuyển giao Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa. Ông Nguyễn Văn Tuấn là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Bình Quân, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 đã được biểu dương, khen thưởng.

Minh Hằng