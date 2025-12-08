Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; gửi gắm nhiều kiến nghị tới kỳ họp cuối năm

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 8/12, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp. Báo cáo phản ánh toàn diện ý chí, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đồng thời nêu bật những kiến nghị trọng tâm đề xuất HĐND, UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng đăng tải tóm tắt báo cáo.

Tích cực triển khai hoạt động mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết và sự đồng thuận xã hội

Trong năm 2025, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, vận động được tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Toàn tỉnh phát hành hơn 70.000 tờ rơi, đăng tải 512 tin, bài, phóng sự phản ánh những mô hình tốt, cách làm hay trong các phong trào ở cơ sở. Hoạt động này góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng.

Các phong trào vận động vì an sinh xã hội tiếp tục tạo dấu ấn mạnh. Năm 2025, MTTQ các cấp phối hợp vận động hỗ trợ trên 507.521 suất quà, trị giá hơn 226 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 452 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới 7.001 căn nhà, sửa chữa 1.729 căn với tổng kinh phí 425,1 tỷ đồng. MTTQ cũng là đầu mối tiếp nhận, phân bổ nguồn hỗ trợ của Nhân dân trong và ngoài tỉnh dành cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, với tổng số tiền trên 201 tỷ đồng. Đây là nguồn lực lớn góp phần ổn định đời sống Nhân dân.

Công tác tiếp xúc cử tri, giám sát và phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, bài bản. Trong năm, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức 7.872 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 102 cuộc tiếp dân với 244 lượt người, chuyển 197 đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Về giám sát, toàn tỉnh thực hiện 134 cuộc giám sát và tham gia 98 cuộc giám sát do các cơ quan chức năng chủ trì, tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm như thực hiện các dự án đầu tư, quản lý đất đai - tài nguyên, môi trường, cải cách hành chính, chế độ chính sách cho người lao động, chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Qua đó, nhiều kiến nghị được gửi tới cơ quan có thẩm quyền, thúc đẩy quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách ở các lĩnh vực.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của Tỉnh ủy; sự đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh; sự vào cuộc linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực: GRDP ước đạt 8,27%, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố cả nước và thứ 4/5 tỉnh Bắc Trung Bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 66,18 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 3.505 USD. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển mới, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cử tri cũng thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế cần được quan tâm giải quyết: chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thật bền vững; hạ tầng giao thông tại một số vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa còn yếu; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng có nơi chưa chặt chẽ; cải cách hành chính một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, làng nghề còn gây bức xúc; an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp; giá vật tư nông nghiệp tăng cao, ảnh hưởng lớn đến sản xuất; thiên tai, dịch bệnh tác động mạnh đến đời sống Nhân dân.

Nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới HĐND, UBND tỉnh

Từ thực tiễn đời sống, cử tri và Nhân dân trong tỉnh kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tập trung giải quyết nhiều nhóm vấn đề lớn.

Về phát triển kinh tế, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trước tác động của thiên tai, dịch bệnh; nghiên cứu chính sách dự trữ vật tư phục vụ phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; bổ sung vắc-xin, hóa chất tiêm phòng; đầu tư hạ tầng nông nghiệp, hỗ trợ hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Đối với lĩnh vực đầu tư công, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn cho các dự án trọng điểm; xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai, dự án treo kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất và bức xúc cho Nhân dân. Cử tri mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ trong sản xuất - kinh doanh.

Về giao thông - thủy lợi, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm; sớm đưa công trình hoàn thành vào khai thác; rà soát, xử lý các điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; nâng cấp các tuyến đê, hệ thống tiêu úng, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ trong năm 2025. Hệ thống cảnh báo, tín hiệu giao thông tại các điểm giao cắt giữa tỉnh lộ và quốc lộ cần được bổ sung kịp thời, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Về quản lý đất đai - tài nguyên - môi trường, cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc giao đất, cho thuê đất; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai kéo dài. Cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu công nghiệp, làng nghề, bãi tập kết rác thải; đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm khắc phục, đầu tư các nhà máy xử lý rác thải hiện đại; kiểm soát tiếng ồn, bụi than, khí thải tại một số cụm công nghiệp. Đối với các dự án gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư, Nhân dân đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng.

Về văn hóa - xã hội, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn; nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao; nghiên cứu chính sách thu hút giáo viên cho các vùng khó khăn. Trong lĩnh vực y tế, cử tri mong muốn nâng cấp trang thiết bị, bố trí đủ nhân lực tại trạm y tế xã; tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân; kiểm soát chặt chẽ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Về cơ chế, chính sách có 5 kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi Kỳ họp, trong đó đáng chú ý có các kiến nghị đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu xây dựng các chính sách mang tính đặc thù, khả thi, góp phần thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế. Đồng thời huy động mọi nguồn lực, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở. Cử tri và Nhân dân xã thuộc vùng núi cao đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc xã biên giới, đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chính sách đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn xã để các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn; có chính sách khôi phục và phát triển nghề truyền thống miền núi giai đoạn 2026-2030; tiếp tục quan tâm điều động, bổ sung biên chế cho các địa phương...

Về an ninh trật tự, cử tri đề nghị Công an tỉnh tăng cường lực lượng, tuần tra, kiểm soát; xử lý nghiêm vi phạm giao thông; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tín dụng đen, lừa đảo trực tuyến; đặc biệt cảnh báo tình trạng sử dụng công nghệ cao như AI, DeepFake để chiếm đoạt tài sản.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát thực địa, rà soát hồ sơ, tham mưu xử lý dứt điểm từng trường hợp và kiên quyết thu hồi các dự án đảm bảo tính nghiêm minh và đúng pháp luật, tránh kéo dài tình trạng đất đai bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực đầu tư của địa phương và hậu quả là người dân phải sống mòn mỏi do ảnh hưởng quy hoạch của dự án.

Trên đây là Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh gửi đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trần Hằng (lược ghi)