Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tạo nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững

Sáng 28/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 và đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 và đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và các bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Tư pháp; cùng đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh báo cáo về tình hình xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 và các thành viên trong đoàn tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 751, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, phân loại và xử lý các dự án tồn đọng. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành nhiều kết luận, kế hoạch, văn bản chỉ đạo chuyên đề; giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương, yêu cầu báo cáo định kỳ và cập nhật đầy đủ thông tin dự án lên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, gồm 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất. Các khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu; cùng một số nguyên nhân khách quan khác như thiếu nguồn vật liệu xây dựng, tác động của việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Về kết quả xử lý, đến nay tỉnh đã hoàn thành hoặc cơ bản tháo gỡ vướng mắc đối với 8 dự án đầu tư công; 104 dự án còn lại đang được triển khai xử lý theo kế hoạch. Đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, 63 dự án đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có những dự án được chấm dứt đúng quy định pháp luật; 248 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình. UBND tỉnh cũng đã kiến nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là đối với một số dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương trao đổi, giải đáp nội dung khó khăn, vướng mắc liên quan đến giao đất thanh toán đối với dự án đầu tư theo hình thức BT; dự án đầu tư sản xuất kinh doanh; các dự án thương mại dịch vụ, nhà ở; đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp rà soát lại một số nội dung còn vướng mắc nhằm có giải pháp tối ưu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của địa phương. Đồng thời, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Bộ, ngành Trung ương đã đi thẳng vào vấn đề địa phương quan tâm muốn tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: trên tinh thần nhìn thẳng vào thực trạng, đánh giá đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và kiên quyết tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương cần phải rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng dự án: dự án đủ điều kiện tiếp tục thì tạo điều kiện để triển khai; dự án cần điều chỉnh thì khẩn trương hoàn thiện thủ tục; dự án vi phạm mất khả năng thực hiện thì phải kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật, không để dây dưa kéo dài.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp với địa phương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể có hướng giải quyết các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh nhằm khơi thông nguồn lực, đưa dự án vào hoạt động, không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, mà còn góp phần ổn định đời sống Nhân dân, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai và tạo sức lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Phó Thủ tướngThường trực Chính phủ giao cho tỉnh Thanh Hóa chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể đối với từng dự án; xác định rõ từng đầu việc; phân công rõ cơ quan phối hợp và trách nhiệm người đứng đầu. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo để Chính phủ kịp thời xem xét, quyết định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính với trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Việc xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng sẽ tạo nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa phát triển và bền vững trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và cam kết tỉnh sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo sự ổn định chính trị, xã hội để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

