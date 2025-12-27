Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa nhân văn, văn minh và hiện đại

Chiều 27/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Mai Văn Chính; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hóa , thể thao và du lịch thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2025 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, có tính đột phá; chấm dứt tình trạng chậm trình ban hành và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tích cực tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật và các văn bản hướng dẫn.

Năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng 46 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 4 dự án luật; 23 nghị định, 19 thông tư. Bên cạnh đó, Bộ đã chủ trì xây dựng phần nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; tiếp tục xây dựng các Thông tư về định mức kinh tế-kỹ thuật.

Đến ngày 15/12/2025, có 2 dự án Luật đã được thông qua; có 10 Nghị định và 19 Thông tư đã được ban hành. Bộ cũng đã tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 đề án, đang hoàn thiện 8 đề án trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Với 225 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 189 nhiệm vụ (84%), đang thực hiện 29 nhiệm vụ (12,9%), 7 nhiệm vụ quá hạn (3,1%).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan một gian trưng bày văn hóa phẩm đặc sắc.

Về công tác cải cách hành chính, Bộ đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Định hướng các nội dung tuyên truyền theo các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ; Thực hiện yêu cầu và hợp nhất các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06, đồng thời, ban hành Kế hoạch để tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ cải cách hành chính nhất quán, toàn diện.

Năm 2025, Bộ đã ban hành các Kế hoạch cải cách hành chính với các nhiệm vụ của Tiểu ban cải cách hành chính gồm 3 nhóm trên cả 7 nội dung với 18 đầu nhiệm vụ lớn: Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Nhiệm vụ thường xuyên; Nhiệm vụ về rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính. Đến nay, đã hoàn thành 18/18 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả nổi bật trong năm 2025, Bộ đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 153/257 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (đã cắt giảm, đơn giản hóa: 318/1.060 điều kiện đầu tư kinh doanh, 1.527/4.315 ngày làm việc, 26.448/104.967 triệu đồng) vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 và Phương án của Bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 28/7/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Bộ đã ban hành Kế hoạch, Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận một cửa và ủy quyền cho các đơn vị có thủ tục hành chính thành lập, tổ chức Bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Thông tư số 03/2025/TT-VPCP. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết 21.102 hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, bảo đảm trả kết quả trước và đúng thời hạn quy định...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng về sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành cũng rất rõ nét; khái quát thành tựu của ngành: Văn hóa chiều sâu lan tỏa; thể thao trọng tâm, trọng điểm, du lịch tăng tốc, bứt phá, truyền thông niềm tin củng cố; nội bộ thương yêu giúp đỡ; thành tựu nâng tầm, nâng hạng.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, tâm huyết và những kết quả quan trọng, đặc biệt ấn tượng đã đạt được của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn ngành văn hóa, thể thao và Du lịch trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề hạn chế, bất cập nổi cộm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để từ đó mong ngành văn hóa, thể thao và du lịch có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Do đó, Thủ tướng mong ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiên phong đi đầu, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các chương trình, mục tiêu văn hóa.

Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nêu rõ, “Tư duy đổi mới-Hành động quyết liệt-Về đích thực chất” trong mọi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. “Văn hóa thấm sâu-Truyền thông lan tỏa-Thể thao vươn tầm-Du lịch đột phá”; kiến tạo không gian phát triển cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong kỷ nguyên mới. Văn hóa là “đường biên mềm” của quốc gia - Thể thao là biểu tượng của ý chí và tầm vóc dân tộc - Du lịch là kênh kết nối hữu nghị, hòa bình - Truyền thông là niềm tin, hy vọng, là cầu nối giữa người dân với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng khái quát về nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, nhân dân thụ hưởng, bạn bè ngưỡng mộ.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh:

Một là, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hai là, tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật; kiên quyết từ bỏ tư duy “không biết vẫn quản”, “không quản được thì cấm”; thực hiện phương châm “ai làm tốt nhất thì giao”.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đặc biệt là ngành văn hóa ở cơ sở.

Bốn là , tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh và hiện đại.

Quang cảnh hội nghị.

Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thị trường văn hóa; xây dựng hệ sinh thái văn hóa, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa; có cơ chế đặc thù phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng văn hóa, nghệ thuật.

Phát triển văn hóa cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở sáng-xanh-sạch-đẹp; Xây dựng thế trận văn hóa gắn với quốc phòng, an ninh, củng cố phòng tuyến văn hóa tư tưởng; Đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Năm là , tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam; chú trọng phát triển hài hòa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đầu tư trọng tâm, trọng điểm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số trong huấn luyện và thi đấu. Nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm; xã hội hóa, hợp tác công tư trong đầu tư các cơ sở thể thao.

Sáu là , tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bảy là , phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tám là , đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch; nhanh chóng hoàn thành cơ sở dữ liệu cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong quý I/2026, kết nối cơ sở dữ liệu cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đảng, Nhà nước xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh của quốc gia, dân tộc, là nền tảng tinh thần của nhân dân; “văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”; văn hóa có tính khoa học, tính đại chúng và tính dân tộc sâu sắc; văn hóa phải văn minh, hiện đại, thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước, đồng thời là sức mạnh mềm nâng cao vị thế quốc gia.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, vừa mang tính cấp bách, vừa mang chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Chúng ta phải có sự đầu tư, đổi mới, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch để tạo sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới và thành công mới; đóng góp quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 14 vận động viên tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33.

Hà Thanh Giang - Mai Huyên/ NDO

