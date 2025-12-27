Xã Nông Cống: 22/24 chỉ tiêu năm 2025 đạt và vượt kế hoạch

Ngày 27/12, HĐND xã Nông Cống tổ chức kỳ họp thứ III, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; đồng thời xem xét, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Năm 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, xã Nông Cống đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tiếp tục tăng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 75,1 triệu đồng, tăng so với năm 2024.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; phong trào khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ; các chương trình y tế quốc gia được thực hiện hiệu quả...

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh kỳ họp

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, HĐND xã Nông Cống đã thảo luận và thống nhất thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2026.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng liên quan đến hoạt động của HĐND, UBND xã; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác cải cách hành chính; thu, chi ngân sách; kế hoạch đầu tư công và các vấn đề cử tri quan tâm.

Hoàng Yến