49 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều ngày 28/12, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành) đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh phiên thứ nhất Đại hội.

Dự Đại hội có 360 đại biểu đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội. Trình bày các báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo tổng hợp ý kiến vào sự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2022-2027, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng; các chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần chung cho sự phát triển của tỉnh. Từ những phần việc cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là lực lượng tin cậy, đắc lực của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 49 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 16 đồng chí và 5 đại biểu dự khuyết.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, đề xuất của đoàn viên, thanh niên trong tỉnh, đặc biệt là những nội dung được tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII để phản ánh đầy đủ tại Đại hội.

Sáng mai (29/12), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phiên chính thức và bế mạc.

Lê Phượng