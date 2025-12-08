Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, góp phần vào thành công chung của kỳ họp (*)

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 08/12, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc. Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể quý vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14; hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVIII khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 37, kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 37 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ và cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Do đó, tại thời điểm này, sự thống nhất cao và hành động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị là hết sức cần thiết để đề ra các quyết sách đúng đắn góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2025, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, hoạt động hiệu quả của HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,27%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 55 ngàn tỷ đồng. Quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, kể từ ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động cơ bản thông suốt, ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở khẩn trương bắt nhịp công việc với quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn với tinh thần phục vụ người dân nhanh chóng, không bị gián đoạn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn 4 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra; một số hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, môi trường đầu tư kinh doanh, tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng, ô nhiễm môi trường,.... nếu không được tập trung chỉ đạo, khắc phục, giải quyết kịp thời sẽ là những lực cản, “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển đi lên của tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Tại kỳ họp cuối năm quan trọng này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, đó là:

Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; các báo cáo về tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2025 và kế hoạch năm 2026; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030);... Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2026, gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 27 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp này, đó là: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; phân bổ thu chi ngân sách địa phương năm 2026; cùng nhiều nội dung như: Sửa đổi các nghị quyết, bảng giá đất, các cơ chế, chính sách đã được thông qua trong chương trình kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào từng dự thảo nghị quyết, làm rõ cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của từng chính sách; tác động của mỗi chính sách đối với sự phát triển của từng ngành, lĩnh vực và đời sống Nhân dân; qua đó đề xuất các nội dung phù hợp trước khi quyết nghị, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng quy định, có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống.

Thứ ba, HĐND tỉnh sẽ nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; thảo luận, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, thực hiện chức năng giám sát, HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, cho ý kiến đối với các báo cáo công tác năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đối với các nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024. Đây là hoạt động giám sát quan trọng của HĐND tại kỳ họp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của HĐND và các vị đại biểu trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Từ đầu năm đến nay, để kịp thời giải quyết các công việc của tỉnh, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 11 kỳ họp để kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách của địa phương, góp phần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, nhiều nội dung lớn của giai đoạn phát triển mới đã được quyết định tại các kỳ họp chuyên đề trước đây. Do đó, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh quyết định rút ngắn kỳ họp theo dự kiến từ 2 ngày xuống 1,5 ngày và không thực hiện nội dung chất vấn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tập trung đúng trọng tâm.

Để tổ chức kỳ họp lần này, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện tổ chức kỳ họp. Công tác thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các tài liệu đã được gửi trước bằng văn bản điện tử để các đại biểu nghiên cứu.

Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Với tinh thần đó, tôi xin khai mạc kỳ họp thứ 37 HĐND tỉnh khóa XVIII. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Tiêu đề do Báo điện tử Thanh Hóa biên tập.

Tin liên quan: [Cập nhật] - Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVIII Sáng 8/12, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành), HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 37 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Trần Hằng