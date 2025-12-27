Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/12, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ và gặp mặt, giao lưu đón năm mới 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa là những người đã từng học tập, công tác, làm việc ở Liên bang Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây, hiện đã trở về nước học tập, công tác, sinh sống. Trong năm 2025, Hội thường xuyên phối hợp tuyên truyền, thông tin về đường lối, chủ trương, quan hệ đối ngoại, chính sách hợp tác của hai nước về kinh tế, văn hóa, du lịch...

Ông Lê Ngọc Hinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa, phát biểu khai mạc hội nghị.

Ban lãnh đạo Hội đã tham gia làm việc với Thường trực và Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa, đóng góp các ý kiến về phương hướng công tác hoạt của các Hội thành viên trong tình hình hiện nay của Liên hiệp; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giao lưu văn hóa, tọa đàm “Tình hữu nghị” giữa các Hội kết nghĩa...

Ông Nguyễn Văn Bính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa báo cáo tổng kết năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ngoài những hoạt động truyền thống như gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau, hàng năm, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa còn là cầu nối những người con Thanh Hóa đang sinh sống ở nước Nga với người dân quê hương và là nơi để hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, động viên nhau phát triển kinh tế.

Ông Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các chi hội thành viên đã chủ động thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống, tổ chức các chuyến tham quan, du lịch theo nhóm, theo chi hội để tình cảm của các hội viên ngày càng gắn kết hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá những kết quả Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2025; thảo luận phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2026 với các nội dung: Tham gia tích cực các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hội thảo, tọa đàm nhằm tăng cường hiểu biết giữa các tổ chức Hội. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội, Ban Chấp hành, phát triển hội viên mới. Xem xét phát triển thêm các chi hội ở các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh nếu có đủ điều kiện. Đồng thời, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị khăng khít gắn bó và sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Phạm Bá Oai trao Bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga cho Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa.

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng Giấy khen cho Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Ngọc Hinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa, trao Bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tặng các chi hội thuộc Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa.

Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 5 chi hội có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại Nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga năm 2025.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tặng Bằng khen cho 5 chi hội thuộc Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa; Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng Giấy khen cho Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa; Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 5 chi hội có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại Nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga năm 2025.

Phan Nga