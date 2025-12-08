Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 8/12, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII”. Báo điện tử Thanh Hóa trân trọng đăng tải tóm lược thông tin.

Nhiều lĩnh vực chuyển biến rõ nét

Sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, Nghị quyết số 614/NQ-HĐND được ban hành đã tạo khuôn khổ quan trọng để UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ngành, địa phương đã chủ động bám sát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, lĩnh vực quản lý. Công tác phối hợp liên ngành được tăng cường, góp phần xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống chính quyền hai cấp mới được vận hành.

Trong lĩnh vực đầu tư, kết quả nổi bật nhất là tỉnh đã tiến hành rà soát toàn diện 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án có sử dụng đất tồn đọng kéo dài. Đây là đợt rà soát với quy mô lớn, thể hiện nỗ lực làm sạch môi trường đầu tư và xử lý dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên. Qua rà soát, 280/308 dự án đang được xử lý đúng kế hoạch; 28 dự án đã xử lý xong, gồm các dự án chấm dứt hoạt động, dự án đang xem xét chấm dứt hoặc đã tháo gỡ thành công và tái khởi động.

Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2025, Thanh Hóa thu hút 103 dự án đầu tư mới, trong đó 93 dự án trong nước và 10 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 16.505 tỷ đồng và 428,5 triệu USD. Dòng vốn đầu tư có sự chuyển dịch tích cực, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ, tạo nền tảng nâng cao năng lực sản xuất và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Đối với 23 dự án trọng điểm được chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024, đã có 10 dự án tháo gỡ được các vướng mắc lớn và đang triển khai thuận lợi hoặc đi vào hoạt động. Nhiều dự án có quy mô lớn như Nhà máy xi măng Đại Dương, Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial, Nhà máy dệt may Nan Cheung, Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao của DABACO... không chỉ bảo đảm tiến độ mà còn tạo việc làm và nguồn thu ổn định cho địa phương. Những kết quả này được cử tri đánh giá cao, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong công tác điều hành của tỉnh.

Trong lĩnh vực môi trường, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho chính quyền cơ sở sau sáp nhập. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên; 34 cơ sở vi phạm bị xử phạt với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Một số cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng bị đình chỉ, yêu cầu di dời hoặc xử lý theo quy định, tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

Công tác thu gom và xử lý chất thải rắn đạt kết quả tích cực: tỷ lệ thu gom rác toàn tỉnh đạt 93,68%; tỷ lệ chôn lấp giảm mạnh, trong khi công nghệ đốt và tái chế được tăng cường. Tiến độ các dự án xử lý rác cũng được thúc đẩy - nhà máy xử lý rác tại Đông Quang đã vận hành thử nghiệm; dự án Nam Sầm Sơn đang hoàn thiện thủ tục; nhà máy đốt rác phát điện tại Bỉm Sơn dự kiến vận hành thử năm 2026. Những kết quả này góp phần giảm áp lực cho các bãi rác tạm, cải thiện môi trường sống cho người dân.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật: 100% xã, phường kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ; hệ thống xử lý văn bản điện tử hoạt động hiệu quả với gần 800.000 văn bản ký số trong hơn 4 tháng. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,89%, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,21%. Tỉnh cũng triển khai tập huấn cho hơn 18.000 cán bộ cấp xã và gần 1.000 tổ công nghệ số cộng đồng.

Công tác đấu tranh với thông tin sai lệch, tin giả trên không gian mạng được đẩy mạnh, góp phần giữ vững ổn định thông tin, bảo đảm môi trường xã hội lành mạnh.

Những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục khắc phục

Trong lĩnh vực đầu tư, còn 13/23 dự án trọng điểm gặp vướng mắc; công tác GPMB tại nhiều nơi chậm; hạ tầng khu công nghiệp chưa hoàn thiện; quỹ đất sạch hạn chế. Số lượng dự án FDI thấp; hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch vẫn chưa tương xứng tiềm năng.

Trong lĩnh vực môi trường, một số cơ sở sản xuất chưa chấp hành nghiêm quy định bảo vệ môi trường; tình trạng quá tải tại bãi rác tiếp diễn; công nghệ xử lý còn lạc hậu; phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ. Một số xã, phường gặp lúng túng trong quản lý môi trường sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa liên thông; một bộ phận người dân còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; nguồn nhân lực CNTT tại cấp cơ sở còn thiếu; hệ thống giám sát, cảnh báo thông tin xấu độc chưa hoàn thiện.

Đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết chất vấn và đáp ứng yêu cầu cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề xuất:

Đối với Trung ương, đề nghị hoàn thiện khung pháp lý liên quan đất đai, đầu tư, môi trường và an ninh thông tin; tháo gỡ thủ tục thẩm định dự án xử lý chất thải rắn; hỗ trợ địa phương về công nghệ, nguồn vốn cho các nhà máy xử lý rác quy mô lớn; tăng cường đào tạo về an ninh mạng cho cán bộ địa phương.

Đối với HĐND tỉnh, ưu tiên ban hành cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số; tăng cường giám sát chuyên đề đối với các dự án trọng điểm, lĩnh vực môi trường và tiến độ thực hiện các cam kết sau chất vấn.

Đối với UBND tỉnh, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt GPMB, kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ; điều chỉnh Quyết định 51/2022/QĐ-UBND về vận chuyển rác; sớm phê duyệt giá dịch vụ xử lý rác; làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư nhà máy xử lý rác để tháo gỡ điểm nghẽn. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành chia sẻ dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tin giả.

Đối với các sở, ngành, đề nghị tăng cường phối hợp; Sở Nông nghiệp và Môi trường nâng cao hiệu quả thanh tra, thẩm định và hướng dẫn công nghệ xử lý môi trường; Sở Tài chính tham mưu cơ chế tài chính đặc thù cho chuyển đổi số và xử lý rác; Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đầu tư, môi trường, đấu thầu, thông tin sai lệch.

Đối với UBND các xã, phường, cần kiện toàn bộ máy sau sáp nhập; nâng cao năng lực cán bộ; đẩy mạnh quản lý môi trường, giám sát tiến độ dự án; tuyên truyền phân loại rác tại nguồn; phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công.

Trần Hằng (lược ghi)