KCNA: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy lớn

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 29/3 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một cuộc thử nghiệm mặt đất đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy lớn sử dụng vật liệu sợi carbon composite, đồng thời cho biết đây là một phần trong kế hoạch 5 năm của Triều Tiên nhằm nâng cấp năng lực tấn công chiến lược.

Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 29 tháng 3 năm 2026, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang giám sát cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu composite sợi carbon. Ảnh: Yonhap.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết chủ tịch Kim đã giám sát cuộc thử nghiệm của một động cơ mới được nâng cấp, chế tạo bằng vật liệu sợi carbon composite với lực đẩy tối đa 2.500 kilonewton, nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm tiến hành thử nghiệm. KCNA cho biết cuộc thử nghiệm là một phần trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm nhằm từng bước nâng cấp các phương tiện tấn công chiến lược, đồng thời dẫn lời ông Kim nói rằng năng lực quốc phòng của Triều Tiên đã “bước vào một giai đoạn thay đổi quan trọng trong việc xây dựng lực lượng chiến lược”.

Đây là lần thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy lớn đầu tiên của Triều Tiên kể từ lần gần nhất vào tháng 9 năm ngoái, khi lực đẩy tối đa của động cơ được ghi nhận là 1.971 kN. Động cơ này được đánh giá là phát triển để sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-20 đang trong quá trình phát triển.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi cuộc thử nghiệm có “ý nghĩa to lớn” trong việc đưa năng lực quân sự chiến lược của đất nước lên mức cao nhất, cho rằng nó “hoàn toàn phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu quân sự về hiện đại hóa lực lượng chiến lược”. Ông nói năng lực quốc phòng của đất nước “sẽ tiếp tục được chuyển đổi và tăng tốc hơn nữa nhờ việc phát triển và đưa vào sử dụng các thành phần tốt hơn với hiệu quả kinh tế và kỹ thuật vượt trội như đã được chứng minh trong thử nghiệm”.

KCNA cho biết chủ tịch Kim Jong-un đã đề ra “những nhiệm vụ chủ yếu nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển lực lượng chiến lược của nhà nước cả về chất lượng lẫn số lượng”.

Ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 29 tháng 3 năm 2026, cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) đang giám sát cuộc thử nghiệm một loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới, do Viện Vũ khí Thiết giáp thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng tổ chức. Ảnh: Yonhap.

KCNA cũng đưa tin chủ tịch Triều Tiên đã kiểm tra một cuộc thử nghiệm riêng nhằm đánh giá hiệu suất của các xe tăng chiến đấu chủ lực mới, do Viện Vũ khí Thiết giáp thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng tổ chức. KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm đã đánh giá hiệu quả chiến đấu của hệ thống bảo vệ trước các phương tiện chống tăng tấn công từ nhiều hướng khác nhau và xác nhận khả năng phòng vệ với tỷ lệ thành công 100%.

Chủ tịch Triều Tiên nói: “Cuộc thử nghiệm hôm nay chứng minh rằng chức năng của hệ thống đánh chặn trên xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của chúng ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt gần như tất cả các phương tiện chống tăng hiện có”.

KCNA cho biết thêm rằng, nhà lãnh đạo này cũng đã đến thăm một căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên và kiểm tra hoạt động huấn luyện của các đơn vị tác chiến đặc biệt ở mọi cấp.

Hàn Quốc và Mỹ cho biết họ đang theo dõi sát sao quá trình phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Thanh Vân

Nguồn Yonhap.