Liên hợp quốc kêu gọi siết trách nhiệm của các nền tảng số đối với trẻ em

Ngày 29/5, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk nhấn mạnh, việc bảo vệ trẻ em trên môi trường số là một ưu tiên cấp bách, đồng thời kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp công nghệ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trực tuyến cho trẻ em.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố được công bố cùng ngày, ông Türk cho rằng môi trường số mang lại nhiều cơ hội cho trẻ em trong học tập, sáng tạo và kết nối cộng đồng, song cũng tiềm ẩn những rủi ro đối với an toàn, quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần của các em.

Theo Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiều nguy cơ trên không gian mạng xuất phát từ chính cách thiết kế và vận hành của các nền tảng trực tuyến, bao gồm những tính năng có khả năng gây nghiện như cuộn nội dung liên tục, tự động phát video hay các thông báo được gửi thường xuyên tới người dùng. Ông Türk cho rằng, việc chỉ dựa vào các biện pháp hạn chế độ tuổi hoặc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội sẽ không giải quyết triệt để vấn đề. Thay vào đó, các nền tảng công nghệ cần tích hợp các tiêu chuẩn an toàn ngay từ khâu thiết kế, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm những cá nhân, tổ chức gây ra tổn hại phải chịu trách nhiệm.

Bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội là một “ưu tiên cấp bách”. Ảnh: Humanium

Cùng với tuyên bố trên, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc đã công bố bộ hướng dẫn gồm 10 nguyên tắc nhằm nâng cao mức độ an toàn trực tuyến cho trẻ em. Các khuyến nghị bao gồm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em theo mặc định, hạn chế việc sử dụng hồ sơ kỹ thuật số của trẻ cho mục đích thương mại, thực hiện đánh giá tác động đối với quyền trẻ em và tăng cường cơ chế giám sát độc lập.

Liên hợp quốc cũng lưu ý rằng, các biện pháp xác minh độ tuổi cần được triển khai thận trọng nhằm tránh ảnh hưởng đến quyền riêng tư của cả trẻ em và người trưởng thành.

Lời kêu gọi của Liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang xem xét hoặc triển khai các quy định chặt chẽ hơn đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh các biện pháp hạn chế độ tuổi, cần tăng cường trách nhiệm của các công ty công nghệ trong việc kiểm soát nội dung độc hại và xây dựng môi trường trực tuyến an toàn hơn cho trẻ em.

Minh Phương

Nguồn: CNA , Al Jazeera