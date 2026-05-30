Hàn Quốc đối mặt bài toán nhiên liệu trong kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân

Sau khi công bố lộ trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với mục tiêu hạ thủy tàu đầu tiên vào giữa những năm 2030, Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn chuẩn bị kéo dài khoảng 10 năm với nhiều thách thức lớn. Trong đó, bảo đảm nguồn nhiên liệu hạt nhân và giải tỏa các lo ngại về phổ biến hạt nhân được đánh giá là yếu tố then chốt quyết định thành công của dự án.

Tàu ngầm lớp Jang Bogo-III do Tập đoàn Hanwha Ocean chế tạo. Ảnh: Hanwha Ocean.

Theo Đài YTN, dự án tàu ngầm hạt nhân mang tên Jangbogo N dự kiến trải qua hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển. Trong giai đoạn đó, Seoul cần giải quyết hàng loạt vấn đề về công nghệ, tài chính và hợp tác quốc tế.

Trong số các trở ngại, vấn đề được quan tâm nhất là nguồn nhiên liệu hạt nhân dùng cho hệ thống động lực của tàu ngầm. Hàn Quốc đang hướng tới phương án sử dụng uranium làm giàu ở mức thấp dưới 20%, đồng thời tìm kiếm sự chấp thuận của Mỹ để tiếp cận nguồn nhiên liệu này.

Tuy nhiên, Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Hàn Quốc - Mỹ hiện chủ yếu điều chỉnh các hoạt động hạt nhân dân sự như sản xuất điện năng, do đó hai bên có thể cần một cơ chế hoặc thỏa thuận riêng đối với việc sử dụng nhiên liệu hạt nhân cho mục đích quân sự.

Các chuyên gia nhận định bên cạnh đàm phán với chính quyền Mỹ, Seoul cũng sẽ phải thuyết phục các lực lượng ủng hộ không phổ biến hạt nhân tại Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng chương trình tàu ngầm hạt nhân của nước này không làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định các tàu ngầm trong dự án chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân làm nguồn động lực và mang theo vũ khí thông thường. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc cho phép Hàn Quốc tiếp cận nhiên liệu hạt nhân phục vụ mục đích quân sự có thể tạo tiền lệ cho những yêu cầu tương tự từ các quốc gia khác.

Ngoài vấn đề nhiên liệu, dự án còn đòi hỏi nguồn đầu tư rất lớn. Một số ước tính cho thấy tổng chi phí có thể vượt 20.000 tỷ won trong 10 năm tới, thậm chí lên tới gần 29.000 tỷ won khi chương trình được triển khai đầy đủ.

Giới phân tích cho rằng thành công của dự án Jangbogo N sẽ phụ thuộc không chỉ vào năng lực công nghệ đóng tàu và hạt nhân của Hàn Quốc mà còn vào khả năng bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định, đáp ứng các yêu cầu của cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế trong suốt quá trình phát triển và vận hành tàu ngầm.

Bích Hồng

Nguồn: YTN