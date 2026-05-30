Amazon phóng thành công 29 vệ tinh Internet lên quỹ đạo

Amazon ngày 29/5 đã phóng thành công 29 vệ tinh Internet lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) bằng tên lửa Atlas V của liên doanh phóng tên lửa ULA, đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch xây dựng mạng lưới Internet vệ tinh toàn cầu của tập đoàn này.

Tên lửa Atlas V được phóng từ Trạm Lực lượng Không gian Mũi Canaveral ở bang Florida, Mỹ. Theo đơn vị vận hành, các giai đoạn chính của chuyến bay diễn ra theo đúng kế hoạch và hệ thống hoạt động ổn định trong suốt nhiệm vụ.

Sau khi đạt quỹ đạo định trước, các vệ tinh được triển khai thành nhiều đợt. Trung tâm điều khiển nhiệm vụ xác nhận toàn bộ 29 vệ tinh đã tách khỏi tên lửa thành công và đi vào quỹ đạo.

Số vệ tinh mới là một phần của chương trình Project Kuiper, dự án Internet vệ tinh do Amazon phát triển nhằm cung cấp kết nối băng thông rộng tốc độ cao cho người dùng trên toàn thế giới, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất còn hạn chế.

Amazon cho biết mục tiêu của Project Kuiper là xây dựng một chòm vệ tinh quy mô lớn hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp để cung cấp dịch vụ Internet có độ trễ thấp và tốc độ cao. Dự án được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của công ty SpaceX.

Trong những năm gần đây, cuộc cạnh tranh trên thị trường Internet vệ tinh toàn cầu ngày càng gia tăng khi nhiều doanh nghiệp công nghệ và hàng không vũ trụ đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm mở rộng khả năng kết nối Internet trên phạm vi toàn cầu.

Việc triển khai thêm 29 vệ tinh mới được đánh giá là bước tiến quan trọng giúp Amazon mở rộng mạng lưới Project Kuiper, tiến gần hơn tới mục tiêu cung cấp dịch vụ thương mại trong thời gian tới.

Bích Hồng