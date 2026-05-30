SpaceX nhận hợp đồng 4,16 tỷ USD phát triển vệ tinh quân sự cho Mỹ

Lực lượng Không gian Mỹ ngày 29/5 thông báo đã trao cho SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, hợp đồng trị giá 4,16 tỷ USD để phát triển hệ thống vệ tinh theo dõi và nhận diện các mối đe dọa trên không. Dự án được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực cảnh báo sớm và theo dõi mục tiêu của Mỹ, đồng thời hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome).

Theo thông báo, chương trình mang tên “Hệ thống vệ tinh tiên tiến theo dõi và chỉ thị mục tiêu cơ động” (SB-AMTI) được thiết kế như một hệ thống tích hợp nhiều thành phần, kết hợp các cảm biến đặt trong không gian, mạng liên lạc bảo mật và hệ thống xử lý dữ liệu mặt đất. Mục tiêu là tăng cường khả năng chia sẻ dữ liệu và phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thuộc lĩnh vực công nghiệp không gian và quốc phòng của Chính phủ Mỹ.

SB-AMTI được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực giám sát và theo dõi mục tiêu trên quy mô rộng, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm các mối đe dọa tiềm tàng.

Theo giới chức Mỹ, hệ thống vệ tinh này cũng sẽ là một trong những thành phần hỗ trợ cho chương trình phòng thủ tên lửa Vòm Vàng, sáng kiến trọng điểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ tên lửa và các phương tiện tấn công trên không.

Lực lượng Không gian Mỹ cho biết SpaceX không phải là doanh nghiệp duy nhất tham gia chương trình SB-AMTI. Hiện có nhiều công ty nằm trong nhóm nhà thầu của dự án và cơ quan này dự kiến sẽ tiếp tục trao thêm các hợp đồng khác trong năm tới.

Trong thông cáo, Lực lượng Không gian Mỹ cho biết gói thầu đầu tiên dự kiến sẽ giúp triển khai một chòm vệ tinh hoạt động vào năm 2028, qua đó cung cấp cho quân đội Mỹ năng lực ban đầu nhằm khắc phục các khoảng trống trong giám sát và tác chiến.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters