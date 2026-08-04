Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Indonesia sau 15 năm

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và an ninh khu vực, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia đầu tiên của một Thủ tướng Thái Lan sau 15 năm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc họp báo chung tại Cung điện Merdeka ở Jakarta, ngày 3/8/2026. Ảnh: ANTARA.

Trong cuộc gặp diễn ra ở Phủ Tổng thống tại thủ đô Jakarta ngày 3/8, hai nhà lãnh đạo đã ký kết Lộ trình Đối tác Chiến lược Indonesia - Thái Lan giai đoạn 2025-2029, được xem là nền tảng quan trọng nhằm định hướng hợp tác song phương trong những năm tới.

Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Prabowo Subianto bày tỏ tin tưởng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 18 tỷ USD vào năm 2030 có thể đạt được thông qua việc triển khai hiệu quả lộ trình hợp tác chiến lược.

Nhà lãnh đạo Indonesia cho biết hai bên nhất trí mở rộng đầu tư, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hai quốc gia cũng sẽ thúc đẩy việc tổ chức Ủy ban Thương mại chung Indonesia - Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử, nhằm tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế song phương.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh Indonesia và Thái Lan cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong việc củng cố khả năng thích ứng và vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ tin tưởng quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng thị trường kết hợp khoảng 350 triệu dân của Indonesia và Thái Lan tạo ra tiềm năng rất lớn để mở rộng thương mại, đầu tư và liên kết kinh tế trong những năm tới.

Indonesia và Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến an ninh và hợp tác khu vực. Ảnh: Pond5.

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul diễn ra trong bối cảnh Indonesia và Thái Lan đang tìm cách thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến an ninh và hợp tác khu vực. Indonesia và Thái Lan hiện là hai nền kinh tế lớn của ASEAN, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định, thúc đẩy hội nhập kinh tế và nâng cao vị thế của khu vực Đông Nam Á trên trường quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Jakarta Globe/APT.