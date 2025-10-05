Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Sau vụ tấn công Doha khiến Israel chịu sức ép chưa từng có, buộc Thủ tướng Netanyahu phải nhượng bộ trong kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Ngày 04/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Israel đã chấp thuận “đường ranh giới rút quân ban đầu” ở Dải Gaza, vốn cũng đã được chia sẻ với phía Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tổ chức họp báo chung tại Nhà Trắng. Ảnh minh họa: CNN, CBS News.

20 ngày sau khi các tiêm kích Israel phóng loạt tên lửa từ Biển Đỏ, đánh trúng một khu dân cư tại Doha, Qatar, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump cùng tuyên bố ủng hộ một kế hoạch có thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở dải Gaza. Ông Trump gọi đây là “một trong những ngày vĩ đại nhất của nền văn minh”. Trong bài đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump tuyên bố “khi Hamas xác nhận,” lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực “ngay lập tức” và hoạt động trao đổi tù nhân-con tin sẽ bắt đầu, qua đó tạo tiền đề cho giai đoạn rút quân tiếp theo của Israel khỏi vùng lãnh thổ của Palestine. Tổng thống Trump nhấn mạnh “sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự trì hoãn nào” hoặc “bất kỳ kết quả nào khiến Gaza một lần nữa trở thành mối đe dọa.”

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận đã chỉ đạo các nhà đàm phán đến Ai Cập để thương lượng về thỏa thuận Gaza. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Netanyahu chia sẻ: “Chúng ta đang tiến gần đến một thành tựu quan trọng. Dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng tôi hy vọng rằng trong kỳ nghỉ lễ Sukkot sắp tới, chúng ta sẽ có thể đảm bảo mục tiêu giải thoát tất cả con tin, cả còn sống và đã qua đời, đồng thời duy trì sự hiện diện quân sự sâu trong Dải Gaza.” Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel dự định sẽ giới hạn tiến trình đàm phán chỉ trong vài ngày, đồng thời nhấn mạnh trong giai đoạn thứ hai của đề xuất từ Mỹ, “Hamas sẽ bị giải giáp, và Dải Gaza sẽ được phi quân sự hóa, dù thông qua hành động quân sự hay các biện pháp ngoại giao”.

Thông tin từ ông Netanyahu đã được Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định thông qua tuyên bố cho biết, nước này sẽ tiếp đón các phái đoàn Israel và Hamas vào ngày 6/10 để đàm phán về “các điều kiện thực địa và chi tiết” cho thỏa thuận trao đổi “tất cả những người Israel bị giam giữ và tù nhân Palestine” theo đề xuất ngừng bắn gần đây của Mỹ dành cho Dải Gaza.

Nhiều quốc gia và tổ chức đã lên tiếng hoan nghênh việc Hamas đưa ra phản hồi tích cực với sáng kiến kết thúc chiến tranh gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nước kêu gọi các bên liên quan nghiêm túc tuân thủ và thực thi thỏa thuận, nhằm sớm đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đẫm máu kéo dài tròn 2 năm qua tại dải Gaza và khiến hơn 66.000 người chết, gần 170.000 người bị thương, hầu hết là dân thường.

Lê Hà (Nguồn: CNN, CBS News, Sky News)