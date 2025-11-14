Israel tiếp tục không kích Gaza, bạo lực chống người Palestine tại Bờ Tây tiếp tục leo thang

Bất chấp sự lên án và cảnh báo quốc tế, quân đội Israel ngày 13/11 tiếp tục tiến hành tấn công vào nhiều khu vực ở Gaza, trong khi người định cư Israel đã phóng hỏa và phá hoại một nhà thờ Hồi giáo tại một ngôi làng Palestine ở khu vực Bờ Tây - khiến tình hình ngày càng leo thang một cách đáng lo ngại.

Quân đội Israel tiếp tục không kích và pháo kích tại nhiều khu vực ở Gaza. Ảnh: ABC News.

Các báo cáo của truyền thông Palestine cho biết, Israel đã không kích và pháo kích khu vực phía đông Khan Younis ở miền nam Gaza, và tiến hành không kích tại Beit Lahia ở phía bắc. Ngoài ra, quân đội Israel cũng tấn công phía đông Thành phố Gaza. Trong khi quân đội Israel thông báo, binh sỹ nước này đã bắn hạ 2 người vũ trang tình nghi ở khu Bờ Tây trong ngày 13/11. Israel khẳng định các tay súng bị bắn hạ khi đang trên đường thực hiện âm mưu khủng bố, song không cung cấp bằng chứng chứng minh.

Những người định cư Israel phóng hỏa đốt một nhà thờ Hồi giáo của người Palestine ở khu vực Bờ Tây sông Jordan ngày 13.11.2025. Ảnh: Reuters

Song song với hoạt động tấn công của quân đội, những người định cư Israel ngày 13/11 đã phóng hỏa đốt một nhà thờ Hồi giáo của người Palestine ở khu vực Bờ Tây sông Jordan. Người dân địa phương cho biết ngọn lửa đã được dập tắt trước khi lan rộng hơn. Quân đội Israel nói rằng họ đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine gia tăng trong những ngày gần đây. Tuần trước, Liên Hợp Quốc báo cáo sự leo thang bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó tháng 10 ghi nhận số vụ tấn công cao nhất trong gần hai thập niên. Giới chức Israel mô tả bạo lực của người định cư chỉ là hành vi của “một số phần tử cực đoan”. Tuy nhiên phía Palestine cáo buộc quân đội và cảnh sát Israel không ngăn chặn các cuộc tấn công của người định cư.

Hiện có hơn 700.000 người định cư Israel sinh sống tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Israel chiếm đóng Bờ Tây từ năm 1967 và xây dựng các khu định cư tại đây, vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Liên Hợp Quốc, Palestine và phần lớn các quốc gia trên thế giới đều cho rằng việc Israel xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Israel phớt lờ sự phản đối của quốc tế và tiếp tục mở rộng các khu định cư, khiến xung đột giữa người định cư Do Thái và người Palestine xảy ra thường xuyên.

Diễn biến mới này tại Gaza khiến phía Mỹ bày tỏ quan ngại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington lo ngại rằng các diễn biến tại Bờ Tây có thể lan rộng và làm suy yếu những nỗ lực của chúng Mỹ ở Gaza.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, AP