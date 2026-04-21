Israel tăng cường kiểm soát miền Nam Liban, Mỹ thúc đẩy gia hạn thỏa thuận ngừng bắn

Israel vừa thông báo người dân không quay trở lại nhiều khu vực gần biên giới Liban - Israel và không tiếp cận khu vực sông Litani, trong bối cảnh nước này tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Liban sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời có hiệu lực.

Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Liban vào ngày 24/4

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, do Mỹ làm trung gian, bắt đầu từ ngày 17/4, góp phần làm giảm đáng kể các hoạt động giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi quân đội Israel tiếp tục triển khai lực lượng tại khu vực này, với mục tiêu thiết lập vùng đệm nhằm bảo đảm an ninh khu vực phía Bắc Israel. Về phía mình, Hezbollah cho biết vẫn giữ quan điểm phản ứng đối với sự hiện diện quân sự của Israel.

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri ngày 20/4 cho biết Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, sau cuộc làm việc giữa ông và Đại sứ Mỹ tại Liban.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington sẽ tổ chức vòng đàm phán cấp đại sứ tiếp theo giữa Liban và Israel vào ngày 24/4, sau các cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa hai bên trong thời gian gần đây. Hezbollah bày tỏ phản đối đối với tiến trình này.

Hiệu trường vụ không kích của Israel nhằm vào một cây cầu (trước khi thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Liban có hiệu lực), tại Qasmiyeh, miền Nam Liban, ngày 20/4/2026. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại từ ngày 2/3, kéo theo các hoạt động quân sự của Israel tại miền Nam Liban. Theo giới chức Liban, các diễn biến này đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng. Quân đội Israel đã công bố bản đồ xác định phạm vi kiểm soát tại miền Nam Liban, trong đó khuyến cáo người dân không quay lại hàng chục ngôi làng gần biên giới.

Về tiến trình đối thoại, Tổng thống Liban Joseph Aoun khẳng định mục tiêu đàm phán của nước này với Israel là nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại khu vực miền Nam, và nước này sẽ cử phái đoàn do cựu Đại sứ tại Mỹ Simon Karam dẫn đầu tham gia đàm phán với Israel.

Trong thời gian giao tranh, Hezbollah đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào Israel. Phía Israel cho biết các vụ việc khiến 2 dân thường thiệt mạng, trong khi 15 binh sĩ Israel tử vong tại Liban kể từ đầu tháng 3.

Thanh Hằng

Nguồn: Reutes.