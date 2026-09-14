Israel phát lệnh "tiêu diệt lập tức" tại vùng núi chiến lược miền Nam Lebanon

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo quân đội nước này sẽ “loại bỏ” bất kỳ ai tiếp cận dãy núi Ali al-Taher ở miền Nam Lebanon, đồng thời cho biết Israel không có ý định rút khỏi khu vực mà nước này gọi là “vùng an ninh” tự tuyên bố cho tới khi Hezbollah bị giải giáp.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz. Ảnh: AA.

Phát biểu hôm 13/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định lực lượng quân đội nước này (IDF) đang chuẩn bị kiểm soát hoàn toàn sườn núi Ali al-Taher thuộc miền Nam Lebanon. Nhà lãnh đạo quốc phòng Israel tuyên bố IDF đã tiêu diệt các tay súng Hezbollah và phá hủy hệ thống đường hầm tại đây, đồng thời ngăn chặn mọi nguy cơ tái thiết lập lực lượng của đối phương.

Ông Katz nhấn mạnh dãy núi Ali al-Taher nằm trong cái gọi là “đường ranh giới màu vàng” -một vùng an ninh tự tuyên bố rộng khoảng 700 km2 bên trong lãnh thổ Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa sẽ “loại bỏ” bất kỳ ai cố tình tiếp cận khu vực này, đồng thời tuyên bố Tel Aviv sẽ không rút quân hay tái triển khai lực lượng cho đến khi Hezbollah bị giải giáp hoàn toàn trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, hôm 10/9, IDF đã kích hoạt một vụ nổ lớn tại khu vực này, phá hủy mạng lưới đường hầm và cơ sở hạ tầng dài hơn 2 km của Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả đây là “cơ sở lớn nhất của Iran nằm ngoài lãnh thổ Iran” và tuyên bố quân đội Israel đã hoàn tất việc kiểm soát khu vực.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tới Damascus gặp Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và các quan chức cấp cao Syria. Hai bên thảo luận các vấn đề an ninh, kiểm soát biên giới và tình hình khu vực.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cáo buộc Israel đang tìm cách gây bất ổn cho Syria thông qua các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria.

Những diễn biến trên cho thấy các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon và Syria tiếp tục trở thành vấn đề an ninh quan trọng tại Trung Đông, trong khi các nước trong khu vực tăng cường phối hợp để ứng phó với tình hình.

Nhật Lệ

Nguồn: Anadolu, Yenisafak.