Đường dây lập công ty ma rửa 934 tỷ won tiền phạm pháp ở Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết đã bắt giữ và chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố 7 đối tượng bị cáo buộc điều hành các công ty “ma”, giả danh doanh nghiệp phân phối phiếu quà tặng để rửa khoảng 93,4 tỷ won (khoảng 67 triệu USD) tiền thu được từ các vụ lừa đảo.

Các vật phẩm bị cảnh sát thu giữ từ các công ty rửa tiền từ gian lận đầu tư. Ảnh: YNA.

Theo Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam, nhóm đối tượng do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm đầu bị cáo buộc thành lập các doanh nghiệp kinh doanh phiếu quà tặng tại 5 địa điểm ở khu vực thủ đô Seoul và các thành phố Ansan, Goyang, Siheung thuộc tỉnh Gyeonggi, trong thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 2/2026. Cơ quan chức năng đã truy tố chuyển hồ sơ 7 đối tượng với các cáo buộc vi phạm luật về hoàn trả tiền cho nạn nhân của các vụ lừa đảo viễn thông và luật về hạn chế che giấu lợi nhuận từ tội phạm.

Theo điều tra, nhóm này không trực tiếp thực hiện các vụ lừa đảo mà nhận tiền do nạn nhân chuyển vào các tài khoản do các tổ chức lừa đảo chỉ định. Sau đó, tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi được đưa vào các tài khoản đứng tên những công ty kinh doanh phiếu quà tặng do nhóm này điều hành.

Các đối tượng tiếp tục rút tiền theo hạn mức của từng tài khoản. Khi một tài khoản đạt giới hạn rút tiền trong ngày, tiền được chuyển sang tài khoản của thành viên khác để tiếp tục rút. Bằng cách này, mỗi ngày nhóm này có thể chuyển thành tiền mặt từ vài triệu won đến khoảng 1 tỷ won. Số tiền sau đó được cất giữ tại các văn phòng trước khi được giao lại cho đại diện các tổ chức lừa đảo đến nhận.

Cảnh sát xác định tổng số tiền được chuyển vào 5 tài khoản doanh nghiệp lên tới 93,4 tỷ won. Khi các đối tượng bị bắt, các tài khoản hầu như không còn tiền, cho thấy toàn bộ số tiền nói trên đã được chuyển tiếp hoặc rút khỏi hệ thống.

Để che giấu hoạt động bất hợp pháp, nhóm này đăng ký kinh doanh thực tế, thuê văn phòng và lập các sổ sách giao dịch giả. Tuy nhiên, điều tra cho thấy họ không thực hiện hoạt động mua bán phiếu quà tặng trên thực tế. Việc lựa chọn loại hình kinh doanh này nhằm tạo vỏ bọc cho các giao dịch có giá trị lớn, bởi dòng tiền ra vào lớn có thể được giải thích là tiền mua bán phiếu quà tặng.

Vụ án được phát hiện trong quá trình cảnh sát lần theo dòng tiền liên quan một vụ lừa đảo thông qua các phòng tư vấn đầu tư trực tuyến. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan chưa bị bắt giữ, đồng thời điều tra các tổ chức lừa đảo đã thuê nhóm này rửa tiền và số tiền phí mà các đối tượng được nhận.

Bích Hồng

Nguồn: Yonhap.