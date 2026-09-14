Canada nỗ lực gia nhập dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới cùng Nhật bản và các đồng minh

Canada đang đẩy mạnh các bước đi ngoại giao và kỹ thuật nhằm trở thành thành viên chính thức của Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP)- dự án phát triển tiêm kích thế hệ mới cùng Nhật Bản, Anh và Italia.

Đại sứ Canada tại Nhật Bản Ian McKay tại Tokyo. Ảnh: JIJI.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 13/9, Đại sứ Canada tại Nhật Bản, ông Ian McKay nhấn mạnh việc Canada được chấp thuận trở thành quan sát viên của dự án GCAP từ tháng 7 vừa qua là bước tiến đặc biệt quan trọng.

Đại sứ McKay khẳng định: “Mục tiêu cuối cùng của Ottawa là trở thành thành viên chính thức của dự án quy mô lớn này”

Canada chính thức tham gia GCAP với tư cách quan sát viên vào tháng 7/2026, trở thành quốc gia đầu tiên ngoài ba nước sáng lập được tiếp cận chương trình. Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty khi đó cho biết Ottawa muốn tìm hiểu sâu hơn về dự án trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo.

Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) là liên minh công nghệ - quân sự trọng điểm giữa Nhật Bản, Anh và Italia nhằm phát triển dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới, dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2035. Theo ông McKay, vai trò quan sát viên sẽ giúp Canada đánh giá chính xác các công nghệ thế mạnh có thể đóng góp cho liên minh, đặc biệt trong các lĩnh vực chế tạo máy bay, hệ thống điều khiển nhiệm vụ, radar và công nghệ vệ tinh.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và người đồng cấp Canada Mark Carney gặp gỡ tại Tokyo hồi tháng 3/2026, thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Các hãng thông tấn quốc tế nhận định động thái này phản ánh nỗ lực của Canada trong việc đa dạng hóa quan hệ quốc phòng, giúp Ottawa có thêm lựa chọn hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh Canada tìm cách mở rộng quan hệ với các đối tác ngoài Mỹ.

Nếu trở thành thành viên đầy đủ, Canada có thể đóng góp năng lực công nghiệp và công nghệ vào chương trình.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, Đại sứ Ian McKay khẳng định Nhật Bản là “đối tác vô cùng quan trọng” của Canada trong chiến lược an ninh năng lượng và khoáng sản cốt lõi.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2028, Ottawa và Tokyo đang tích cực chuẩn bị chuỗi sự kiện giao lưu nhân dân và hợp tác chiến lược, hứa hẹn mở ra chặng đường phát triển mới cho mối quan hệ đối tác song phương.

Nhật Lệ

Nguồn: The Japan times.