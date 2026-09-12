Khẩn trương khắc phục sự cố tại công trình xử lý sạt lở trị giá hơn 44 tỷ đồng

Công trình xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân và xã Thành Vinh có tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng đang được thi công. Tuy nhiên, một số vị trí tại công trình bị sạt lở, nứt gãy sau đợt mưa lớn mới đây. UBND xã Kim Tân đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục.

Thông tin từ UBND xã Kim Tân, tháng 6/2025 UBND huyện Thạch Thành (cũ) đã phê duyệt đầu tư hơn 44 tỷ đồng xây dựng công trình xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại xã Kim Tân và xã Thành Vinh do ảnh hưởng của mưa bão năm 2025.

Cuối năm 2025, công trình được triển khai với mục tiêu xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở, hạn chế đất đá tràn xuống khu dân cư và bảo đảm an toàn cho người dân. Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn vừa qua, tại một số vị trí đã xuất hiện tình trạng sạt lở, nứt gãy.

Tại công trình ở thôn 2 Thành Trực, xã Kim Tân, một số hạng mục xuất hiện vết nứt, sạt lở và hở hàm ếch, mặt bê tông xuất hiện nhiều vết nứt.

Theo người dân địa phương, từ cuối năm 2025 công trình được triển khai, tuy nhiên đến nay một số vị trí công trình xuất hiện sạt lở, nước từ khu vực đồi núi chảy xuống tràn qua nhà một số hộ dân.

Lo lắng vì tình trạng sạt lở, người dân mong chính quyền địa phương xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý dứt điểm những vị trí sạt lở để bà con yên tâm sinh sống.

Chiều 12/9, Bí thư Đảng ủy xã Kim Tân Đinh Văn Hưng cho biết: “Ngay sau khi nắm được tình trạng một số vị trí công trình bị hư hỏng, sạt lở, UBND xã Kim Tân đã yêu cầu đơn vị thi công kiểm tra, khẩn trương khắc phục. Địa phương đã làm việc với đơn vị tư vấn, nhà thầu và người dân để xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng".

“Do công trình vẫn đang trong quá trình thi công, chưa nghiệm thu, bàn giao nên địa phương yêu cầu đơn vị tư vấn và nhà thầu tiếp tục khắc phục toàn bộ vị trí hư hỏng. Việc khắc phục kịp thời các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm chất lượng công trình, hạn chế nguy cơ sạt lở, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống trong khu vực”, ông Hưng thông tin.

Đặng Trung