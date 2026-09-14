Bầu cử Tổng thống Pháp: Bà Marine Le Pen cam kết ưu tiên người Pháp

Là nhân vật hàng đầu của phe cực hữu và đang được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua giành chức Tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen mới đây tuyên bố sẽ đặt công dân Pháp ở vị trí ưu tiên nếu đắc cử Tổng thống, trong bối cảnh bà đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trước thềm cuộc bầu cử năm 2027.

Phát biểu ngày 13/9, tại Hénin-Beaumont, một thành trì của phe cực hữu, bà Marine Le Pen tuyên bố sẽ đặt công dân Pháp ở vị trí ưu tiên nếu đắc cử Tổng thống. Ảnh: Franceinfo.

Phát biểu ngày 13/9, tại Hénin-Beaumont, một thành trì của phe cực hữu, trong bài phát biểu tranh cử lớn đầu tiên cho lần thứ tư ra tranh cử Tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen, 58 tuổi, tuyên bố người Pháp sẽ được “ưu tiên ngay trên đất nước của mình”, bất kể màu da, tôn giáo hay nguồn gốc. Theo bà Le Pen, chính sách “ưu tiên quốc gia” sẽ được áp dụng trong lĩnh vực nhà ở, trong đó công dân Pháp cần được ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội. Bà cũng xác định tăng nguồn cung nhà ở là một trong những ưu tiên, đồng thời muốn bãi bỏ nhiều quy định về môi trường.

Bà Le Pen nói với khoảng 2.000 người ủng hộ rằng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ là thời điểm quyết định, khi cử tri phải lựa chọn giữa việc để đất nước tiếp tục đi theo “những thói quen và sai lầm cũ” hoặc lựa chọn “làn gió đổi mới” để đưa nước Pháp hồi sinh.

Lãnh đạo phe cực hữu không đề cập những tranh cãi gần đây liên quan đến đảng của bà, trong đó có thông tin về bất đồng chính trị với ông Jordan Bardella và việc lựa chọn bà vào vị trí Thủ tướng trong trường hợp phe cực hữu giành chiến thắng.

Bà Marine Le Pen đang được đánh giá có cơ hội tốt nhất từ trước đến nay để giành chức Tổng thống Pháp vào năm 2027. Các cuộc thăm dò cho thấy bà dẫn đầu ở vòng một và được xem là đối thủ đáng gờm đối với các ứng cử viên khác tại vòng hai.

Theo một cuộc thăm dò công bố ngày 14/9, lãnh đạo phe cực hữu Pháp Le Pen tiếp tục dẫn đầu trước cuộc bầu cử tổng thống, trong khi đối thủ thuộc phe cực tả Jean-Luc Mélenchon đứng thứ hai trong phần lớn các kịch bản được khảo sát. Kết quả cho thấy sự phân cực ngày càng gia tăng trong cử tri khi nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron sắp kết thúc.

Thanh Vân

Nguồn: Usnews.