Syria và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Ngày 14/9 Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, năng lượng và giao thông, trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh quan hệ song phương sau những thay đổi chính trị tại Syria.

Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani tổ chức họp báo với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Damascus, Syria, ngày 13 tháng 9 năm 2026.

Phát biểu tại Damascus, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cho biết hai nước đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc ở cấp cao và ký khoảng 40 thỏa thuận, bản ghi nhớ, đồng thời thiết lập mạng lưới phối hợp giữa các bộ, ngành của hai bên. Ông đánh giá quan hệ Syria - Thổ Nhĩ Kỳ đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Theo Ngoại trưởng al-Shaibani, hai bên đang thúc đẩy hoạt động của Ủy ban cấp cao chung, dự kiến đóng vai trò điều phối các vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, năng lượng, hồi hương, giáo dục và văn hóa. Syria cũng đặt mục tiêu mở lại Đại sứ quán tại Ankara.

Về kinh tế, hai bên hướng tới nâng kim ngạch thương mại từ mức gần 4 tỷ USD năm 2025 lên khoảng 10 tỷ USD trong thời gian tới, đồng thời khuyến khích đầu tư, phát triển công nghiệp và tăng tỷ lệ sử dụng lao động tại Syria. Hai nước cũng thảo luận các dự án năng lượng, kết nối lưới điện, đường sắt và giao thông xuyên biên giới.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara mong muốn thúc đẩy hợp tác với Damascus trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố sự thống nhất và chủ quyền của Syria. Ông cho rằng việc các lực lượng vũ trang tại Syria được tập hợp dưới sự quản lý của nhà nước là yếu tố quan trọng đối với ổn định và phát triển.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình an ninh tại Syria, trong đó có những diễn biến tại miền Nam và các hoạt động của Israel. Ông Fidan cho rằng các cuộc tấn công của Israel gây trở ngại cho những nỗ lực ổn định tình hình Syria, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn năm 1974.

Ngoại trưởng Fidan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp với Syria và cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy ổn định, phục hồi kinh tế và tăng cường hợp tác khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: AA, APT