Thanh Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến ATNĐ, chủ động các biện pháp ứng phó

Sau khi Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành công điện về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có công điện đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 12/9/2026.

Ngày 12/9/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 81/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo nội dung Công điện, sáng 12/9/2026 vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 7 giờ, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo, đến 7h ngày 13/9, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông trên vùng biển Huế - Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 110 km về phía Đông Đông Bắc; sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h.

Khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn trong những ngày vừa qua và dự báo tiếp tục xảy ra mưa lớn trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các Công văn số 79/CV-PTDS ngày 08/9/2026, số 80/CV-PTDS ngày 11/9/2026 và tập trung một số nội dung sau:

Đối với tuyến biển

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14,0 - 18,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 - 112,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với đất liền

Đối với vùng đồng bằng

Rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, thủy lợi, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn.

Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công. Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau thiên tai.

Chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đối với vùng núi

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản; các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và các hình thái thiên tai đi kèm; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở và các đơn vị liên quan: Tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn quản lý, phụ trách chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM