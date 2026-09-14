Pháp đưa lệnh cấm mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi lên cấp EU

Chính phủ Pháp vừa chính thức gửi dự thảo sửa đổi về việc cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội lên Ủy ban Châu Âu, quyết tâm hiện thực hóa cam kết bảo vệ giới trẻ trên không gian mạng sau khi vấp phải rào cản hiến pháp trong nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chính phủ đã sửa đổi đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, sau khi cơ quan hiến pháp của nước này bác bỏ nỗ lực đầu tiên vào tháng 8. Ảnh: Ảnh ghép chụp màn hình và @abcnewsaustralia.

Phát biểu trên mạng xã hội X ngày 14/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xác nhận chính phủ nước này đã hoàn tất quá trình rà soát kỹ thuật nghiêm ngặt và chính thức trình bản dự thảo luật sửa đổi lên Ủy ban Châu Âu (EC). Việc thông báo cho EC là thủ tục bắt buộc nhằm đảm bảo dự luật mới hoàn toàn tuân thủ các quy định chung của Liên minh Châu Âu (EU).

Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi Hội đồng Hiến pháp – cơ quan tài phán hiến pháp cao nhất của Pháp – bác bỏ nỗ lực lập pháp đầu tiên vào giữa tháng 8/2026. Thời điểm đó, Hội đồng Hiến pháp cho rằng một số điều khoản trong luật cũ đã vi phạm nghiêm trọng và không cần thiết đến quyền tự do ngôn luận của công dân.

Quyết tâm thắt chặt quản lý không gian mạng đối với thanh thiếu niên được Tổng thống Macron đặt làm một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự cuối nhiệm kỳ, với mục tiêu đưa lệnh cấm chính thức đi vào cuộc sống trước khi ông rời nhiệm sở vào năm 2027.

Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, Nhà lãnh đạo Pháp tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên EU cùng chung tay ban hành một đạo luật tương tự trên toàn liên minh.

Lời kêu gọi của Paris nhận được sự đồng điệu từ giới lãnh đạo EU. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ trực tiếp đề cập đến khả năng áp đặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em trên toàn khối trong bài phát biểu quan trọng tại Brussels (Bỉ) vào tuần này.

Các động thái pháp lý của Pháp diễn ra trong bối cảnh làn sóng cảnh báo toàn cầu về tác hại tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần, sự phát triển tâm lý và an toàn của trẻ em ngày càng gia tăng. Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới ráo riết nghiên cứu và triển khai các biện pháp hạn chế độ tuổi truy cập các nền tảng trực tuyến nhằm dựng lên “lá chắn” bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng.

Nhật Lệ

Nguồn: Le Monde.