Khối đối lập trung tả tạm dẫn trước sít sao trong bầu cử Quốc hội Thụy Điển

Theo kết quả sơ bộ, liên minh trung tả đối lập đang tạm dẫn trước sít sao liên minh cánh hữu cầm quyền với 176 ghế so với 173 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển diễn ra ngày 13/9, báo hiệu các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ mới.

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Theo kết quả sơ bộ, liên minh trung tả đối lập đang tạm dẫn trước sít sao liên minh cánh hữu cầm quyền với 176 ghế so với 173 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển diễn ra ngày 13/9.

Theo kết quả sơ bộ do Cơ quan Bầu cử Thụy Điển công bố, khối trung tả đối lập, ủng hộ lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Magdalena Andersson giữ chức Thủ tướng, đang dẫn đầu cuộc bầu cử Quốc hội, trong đó Đảng Dân chủ Xã hội giành 28,1% số phiếu.

Đảng Dân chủ Thụy Điển đứng thứ ba trong kết quả kiểm phiếu sơ bộ, sau Đảng Ôn hòa của Thủ tướng Ulf Kristersson. Đảng Dân chủ Thụy Điển giành 17,6% số phiếu, so với 19,9% của Đảng Ôn hòa.

Dựa trên kết quả ban đầu, Cơ quan Bầu cử Thụy Điển phân bổ sơ bộ 176 ghế cho khối trung tả, nhiều hơn 3 ghế so với 173 ghế của khối cánh hữu trong Quốc hội gồm 349 ghế. Khoảng cách sít sao này khiến cuộc đua vẫn rất cân bằng và có thể khiến các cuộc đàm phán thành lập chính phủ tiếp theo trở nên khó khăn.

Mặc dù Đảng Dân chủ Xã hội tiếp tục là chính đảng lớn nhất Thụy Điển và có thể đứng ra thành lập chính phủ tiếp theo, tỷ lệ ủng hộ khoảng 28% sẽ là một trong những kết quả thấp nhất của đảng này trong hơn một thế kỷ, giảm so với mức 30,3% trong cuộc bầu cử năm 2022.

Ông Kristersson đang tìm kiếm một nhiệm kỳ mới sau khi lãnh đạo chính phủ thiểu số gồm Đảng Ôn hòa trung hữu, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Tự do. Liên minh này dựa vào sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Thụy Điển, lực lượng ngày càng có ảnh hưởng trong chính trường Thụy Điển.

Nếu khối cánh hữu giành chiến thắng, Đảng Dân chủ Thụy Điển, lực lượng cực hữu, sẽ lần đầu tiên tham gia chính phủ nếu ông Kristersson thực hiện cam kết đưa đảng này chính thức tham gia liên minh mới.

Tuy nhiên, kết quả sơ bộ cho thấy phe cánh hữu có thể gặp khó khăn trong việc duy trì quyền lực, trong khi chiến thắng của khối trung tả vẫn có thể khiến bà Andersson phải đối mặt với các cuộc đàm phán liên minh đầy khó khăn.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews.