Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch mở rộng dòng tên lửa siêu thanh

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Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch mở rộng dòng tên lửa siêu thanh sau khi tên lửa đạn đạo phóng từ trên không UAV-300 đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách hơn 250 km.

Tên lửa UAV-300 của Tập đoàn Roketsan được phóng từ máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar Akıncı tại Sinop, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/9/2026. Ảnh: Chụp từ video.

Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu tại sự kiện Lễ hội Hàng không, Vũ trụ và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ (Teknofest) ở Aksaray, Tổng Giám đốc Roketsan Murat İkinci cho biết UAV-300 là tên lửa đạn đạo siêu thanh không đối đất, được phát triển để trang bị cho máy bay không người lái chiến đấu và máy bay tiêm kích, qua đó tăng khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

Trong cuộc thử nghiệm ngày 11/9, UAV-300 được phóng từ máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar Akıncı và đánh trúng trực tiếp một mục tiêu trên biển ngoài khơi tỉnh Sinop. Máy bay mang tên lửa cất cánh từ Trung tâm Huấn luyện và Thử nghiệm bay Çorlu ở tỉnh Tekirdağ, sau đó di chuyển tới khu vực thử nghiệm trên Biển Đen.

Theo ông İkinci, vụ thử đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển năng lực tấn công tầm xa của Thổ Nhĩ Kỳ. Roketsan đang tiếp tục nghiên cứu nhằm mở rộng tầm hoạt động của các hệ thống vũ khí phóng từ máy bay không người lái và máy bay tiêm kích.

Trước UAV-300, các tên lửa siêu thanh UAV-122 và UAV-230 đã được tích hợp thành công trên Bayraktar Akıncı. Ông İkinci cho biết Roketsan muốn tiếp tục mở rộng dòng tên lửa này, nhằm nâng cao khả năng tác chiến tầm xa.

Bên cạnh UAV-300, Roketsan đang tiếp tục thử nghiệm Tayfun Block-4, tên lửa đạn đạo siêu vượt âm được phát triển nhằm tăng cường năng lực tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông İkinci, chương trình đang được triển khai theo kế hoạch và tên lửa dự kiến sớm được đưa vào trang bị, trước khi tiến tới sản xuất hàng loạt.

Roketsan cũng đang chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Gezgin do Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghiệp quốc phòng thuộc Hội đồng Nghiên cứu khoa học và công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Đây là tên lửa hành trình tầm xa, chủ yếu được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ.

Theo kế hoạch, Gezgin có thể được tích hợp trên nhiều nền tảng, gồm tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tiêm kích và các nền tảng mặt đất. Chương trình nâng cấp F-16 Özgür cũng dự kiến tích hợp phiên bản Gezgin phóng từ trên không.

Roketsan hiện phát triển nhiều dòng tên lửa tầm xa cho các nền tảng khác nhau, trong đó có máy bay không người lái, máy bay tiêm kích, tàu chiến và tàu ngầm, nhằm mở rộng năng lực tác chiến và khả năng tấn công chính xác ở khoảng cách xa của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thanh Hằng

Nguồn: Turkiye.