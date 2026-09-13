Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 13/9/2026 về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.

Công điện gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; UBND các xã, phường; các công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa và chủ các hồ chứa thủy điện.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới. Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - Thành phố Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Theo bản tin dự báo mưa lớn của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt ở khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 150-300mm, có́ nơi trên 400mm; các khu vực khác từ 100-200mm, có nơi trên 250mm (mưa to tập trung từ ngày 14/9 đến sáng 16/9). Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc; các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ lên tại các trạm thuỷ văn phổ biến từ 2-5m.

Để chủ động ứng phó thiên tai, nhất là ATNĐ, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

1. Tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ, mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đến chính quyền địa phương và Nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

2. Đối với tuyến biển

- Theo dõi sát diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

- Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, khu nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Đối với trên đất liền

- Tổ chức kiểm tra, rà soát dân cư ở các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời/sơ tán người dân đến nơi an toàn (đặc biệt chú ý những khu vực đã xảy ra sụt lún/sạt lở đất, ngập lụt trong thời gian qua); đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống; tuyệt đối không để người dân tại nơi sơ tán trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập, giao thông và hạ tầng quan trọng khác nhất là các vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang; bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; kịp thời khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính.

- Chỉ đạo hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa và các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

- Chủ động triển khai công tác tiêu úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước; riêng các địa phương khu vực miền núi phải kiểm tra, rà soát các sông, suối để kịp thời phát hiện và xử lý, khơi thông ngay các vật cản (nếu có), nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra lũ quét do nghẽn dòng.

- Sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

- Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “bốn tại chỗ” để triển khai khi có tình huống; trong đó lưu ý bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; rà soát, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, hạn chế tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm khi mưa lũ gây chia cắt kéo dài.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Ảnh: Hoàng Đông

II. Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác thu hoạch lúa và các sản phẩm nông nghiệp đến kỳ thu hoạch, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản.

- Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du và an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ và bị động bất ngờ.

- Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng lực lượng, vật chất, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là hỗ trợ các địa phương sơ tán/di dời dân, cứu hộ, cứu nạn và lương thực, thực phẩm khi có tình huống xảy ra hoặc khi có đề nghị của địa phương.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan và lực lượng công an cấp xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ các địa phương sơ tán/di dời dân và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra hoặc khi có đề nghị của địa phương.

4. Sở Xây dựng

- Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian xảy ra thiên tai.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông (cây đổ, sạt trượt, bồi lấp, ngập nước...) đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất; tổ chức khơi thông cống, rãnh để đảm bảo thoát nước; phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, lắp dựng barie, rào chắn, biển cảnh báo ở những vị trí bị đường bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở ách tắc giao thông,... kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi chưa đảm bảo an toàn.

- Chỉ đạo việc tiêu thoát nước trên các tuyến giao thông trọng điểm và tại các khu kinh tế, khu đô thị, khu công nghiệp, khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị khi mưa lớn.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ chứa thủy điện; kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm tiêu, cống tiêu (vận hành bằng điện), sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; dự trữ hàng hóa thiết yếu, chú trọng khu vực thường xuyên bị thiên tai, sự cố, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; không để thiếu nguồn cung hàng hóa, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

6. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, không để xảy ra tình trạng mất thông tin liên lạc khi thiên tai xảy ra.

7. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân trong và sau thiên tai. 8. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chỉ đạo sẵn sàng triển khai các phương án tiêu úng, chống ngập lụt cho các khu công nghiệp được giao quản lý.

9. Các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sẵn sàng vận hành các trạm bơm, cống tiêu và nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu, trục tiêu, cống rãnh.

10. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến thiên tai, ATNĐ, mưa lũ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với thiên tai để giảm thiệt hại.

11. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra.

12. Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng tham mưu điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với thiên tai.

13. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM