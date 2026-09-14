Okinawa có chính quyền mới, tạo thuận lợi cho Nhật Bản củng cố thế trận an ninh

Ứng viên Genta Koja được đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản hậu thuẫn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Okinawa, nhận hơn 400.000 phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay tại tỉnh này, qua đó đưa một thống đốc được LDP ủng hộ trở lại vị trí này sau 12 năm.

Genta Koja (ở giữa phía trước) ăn mừng cùng những người ủng hộ tại Naha hôm 13/9/2026 sau khi nghe tin ông chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc Okinawa. Ảnh:JIJI.

Theo Hội đồng Bầu cử Okinawa, ông Genta Koja, 42 tuổi, cựu Phó Thị trưởng thành phố Naha, đã đánh bại Thống đốc đương nhiệm Denny Tamaki, 66 tuổi, trong cuộc bầu cử ngày 13/9. Ông Koja nhận được hơn 400.000 phiếu, lần đầu tiên một ứng cử viên trong cuộc bầu cử thống đốc Okinawa vượt mốc này.

Ông Koja được LDP và các lực lượng bảo thủ ủng hộ, trong khi ông Tamaki nhận được sự hậu thuẫn của liên minh All Okinawa, lực lượng phản đối kế hoạch di dời căn cứ của Mỹ trong tỉnh. Trong chiến dịch tranh cử, ông Koja tập trung vào các biện pháp thúc đẩy kinh tế và nhấn mạnh mối quan hệ với chính quyền trung ương cùng liên minh cầm quyền.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Koja cho rằng cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa việc tiếp tục chính quyền hiện tại và đổi mới, đồng thời khẳng định mong muốn đưa Okinawa tiến lên.

Về vấn đề an ninh, ông Koja ủng hộ kế hoạch di dời căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ khu vực đông dân cư Ginowan tới Henoko, thuộc thành phố Nago. Đây là vấn đề gây tranh luận kéo dài trong chính trường Okinawa.

Chiến thắng của ông Koja có thể tạo thêm thuận lợi cho chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi trong việc thúc đẩy các chính sách liên quan Okinawa. LDP trước đó coi cuộc bầu cử thống đốc Okinawa là một “thước đo” đối với chính quyền của Thủ tướng Takaichi.

Okinawa có vị trí chiến lược quan trọng trong chuỗi đảo thứ nhất, nằm gần Đài Loan và Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản đang tăng cường năng lực quốc phòng tại các đảo phía Tây Nam trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực gia tăng. Kết quả bầu cử có thể giúp chính quyền trung ương thuận lợi hơn trong việc thúc đẩy các kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo News, Japan Times, Al Jazeera.